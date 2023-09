Ministerio de Hacienda destacó "fructífera" reunión con partidos políticos por el pacto fiscal

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió con representantes de partidos políticos de oficialismo y de oposición para abordar los contenidos del pacto fiscal.

Durante esta instancia, el Ejecutivo y los parlamentarios abordaron la temática sobre la Modernización del Estado, donde fueron presentadas 20 medidas en esta materia.

Tras el encuentro, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, manifestó que "tuvimos una reunión bastante fructífera, diría yo" y señaló que expusieron "las 20 medidas que estamos proponiendo como parte del pacto fiscal en relación a la reforma del Estado".

"Esas 20 medidas están puestas en distintos ejes: un eje tiene que ver con calidad y eficiencia del gasto; un segundo eje, con calidad de servicios e innovación; un tercero, con transparencia e integridad, y un cuarto, con disciplina y responsabilidad fiscal", detalló la subsecretaria.

Además, abordaron la creación de la Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas. "Se conversó respecto de los niveles de autonomía de esta agencia", explicó Berner.

"Nosotros consideramos que debe ser parte del Ministerio Hacienda, pero con niveles de autonomía importantes, como los que tienen la Comisión para el Mercado Financiero o el Consejo de Defensa del Estado. Pero hubo bastante consenso en que es importante porque permite dar una mayor cobertura a las evaluaciones y no solo a la evaluación ex ante y ex post de programas como ocurre actualmente, sino para poder evaluar políticas e impacto regulatorio", agregó.

