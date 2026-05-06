Más de 4.5 millones de contribuyentes presentaron su Declaración de Renta: representan el 90% del total estimado para este año

Un total de 4.585.200 de contribuyentes presentó su declaración de renta entre el 1 y el 30 de abril, las que representan el 90% del total de Declaraciones de Renta estimadas para este año, unos 5,1 millones.

Al desglosar los documentos recepcionados, las estadísticas muestran que 3.142.556 solicitudes contemplan derecho a devolución, sumando un monto total superior a los $3,1 billones. Por otro lado, los trámites que corresponden a declaraciones con pago alcanzaron los 711.442, lo que se traduce en más de $5,5 billones. Finalmente, aquellos procesos catalogados como calzadas (sin pago ni devolución) contabilizaron 731.200 ingresos.

En cuanto al tipo de contribuyentes, las personas lideran el volumen con 3.345.786 declaraciones recibidas, logrando así el 93% del total de declaraciones esperadas en este caso. Paralelamente, el sector corporativo aportó con 1.239.414 formularios correspondientes a empresas, un número que equivale a más del 81% de las declaraciones esperadas para este segmento.

Frente a este escenario, la Subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, hizo un llamado a quienes aún no presentan su declaración de Renta a “revisar la información disponible en la propuesta elaborada por el Servicio y, si está de acuerdo, presentarla dentro del plazo correspondiente. De esta forma podrán evitar multas e intereses y cumplir adecuadamente con esta obligación tributaria”.

Cabe recordar que este viernes 8 de mayo es el último plazo para presentar la declaración de impuesto a la Renta, condición que aplica específicamente para quienes tienen derecho a devolución o declaran sin pago.

PURANOTICIA