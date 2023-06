Los negocios del ex presidente Piñera: Así funcionan las sociedades que ahora manejan sus hijos en partes iguales

Los cuatro hermanos Piñera Morel controlan sociedades que fueron alimentadas por los negocios que desarrolló su padre, el expresidente Sebastián Piñera Echenique, pero en el que el fundador adquirió ahora un nuevo rol: el de árbitro de las eventuales diferencias que se produzcan entre ellos.

Según informa La Tercera en un extenso reportaje, los hermanos Piñera Morel tienen nuevas resglas establecidas en las modificaciones estatutarias de las dos sociedades principales que los cuatro controlan: Bancorp Limitada y Odisea Limitada.

Bancorp Limitada es una sociedad con un bajo capital en relación a las otras piezas de la malla de sociedades, poco más de $ 10 mil millones, y en ella la periodista, Magdalena (48 años), la médico, Cecilia (44), el ingeniero comercial, Sebastián (40) y el sicólogo, Cristóbal Piñera Morel (38), tienen cuatro partes iguales: 25% cada uno.

De acuerdo al reportaje, Bancorp es la controladora de Inversiones Odisea Limitada, una sociedad que reporta un capital social de $ 675.618 millones y que ahora da el nombre al family office y que reemplazó al tradicional Bancard. Bancorp tiene casi 95% de Odisea: el porcentaje restante se divide en partes iguales entre los cuatro hijos de Sebastián Piñera Echenique y Cecilia Morel.

Bancorp es la matriz, pero Odisea tiene el dinero acumulado sobre la base de inversiones en Latam Airlines y muchas otras empresas que realizó Piñera Echenique. Cada una tiene gobiernos distintos. Bancorp cambió sus estatutos en febrero. Y Odisea lo hizo en mayo.

Todas las sociedades registran ahora una dirección distinta de la tradicional Apoquindo 3000, donde estaban las oficinas de Sebastián Piñera padre. Todas las sociedades se mudaron el año pasado al piso 18 de un edificio en avenida Vitacura.

BANCORP: PIÑERA PADRE DIRIME

Bancorp nació como una sociedad anónima en 1999, pero en 2002 se transformó en una sociedad limitada. En febrero, una junta extraordinaria de sus cuatro accionistas reformó sus estatutos. Los documentos fueron firmados el 6 de febrero por los cuatro hermanos en la Notaría Andrés Rieutord de Providencia.

Ahí se estableció una nueva fecha de caducidad: Bancorp tendrá una duración de diez años a partir del fallecimiento del ex presidente Piñera, plazo que se prorrogará por períodos de cinco años, a menos que alguno de sus cuatro socios manifieste por escrito su decisión de no hacerlo, durante los seis meses antes del vencimiento de cada lapso.

Bancorp será administrada por un directorio de cinco integrantes y será ese directorio en el que podrán coincidir los cuatro hermanos Piñera Morel: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal designarán cada uno a un director: en la misma escritura se estableció que ellos mismos son desde febrero los directores de Bancorp.

A ellos se suma un quinto electo de común acuerdo por los hermanos, el que puede ser removido en cualquier momento por la mayoría de los socios: en este caso fue designado Fernando Barros Tocornal, socio de Barros Errázuriz, abogado histórico de Sebastián Piñera. Su estudio materializó todos estos cambios.

Los cuatro hermanos podrán ser directores o designar a cualquiera de sus descendientes mayores de edad: si alguno nomina a un tercero, deberá ser aprobado por los otros tres hermanos.



Los directores de Bancorp durarán indefinidamente en sus puestos y serán remunerados. Las reuniones ordinarias serán al menos dos veces al año y se requiere un quórum de al menos tres asistentes para sesionar. Las decisiones se adoptarán por el voto de a lo menos tres directores, pero si hay decisiones en las que dos de los directores accionistas, se estableció una suerte de decisión arbitral que recaerá en manos de Sebastián Piñera padre.

Así, si dos de los cuatro hermanos disienten del resto de los directores, “podrán someter la aprobación de dicha materia a la decisión de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, para lo cual deberán solicitárselo por escrito mediante correo electrónico con copia a todos los directores, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles”.

Aunque Piñera padre no es socio de esas empresas, con ello los hijos le reconocen a sus 73 años, dicen quienes conocen los movimientos, su trayectoria empresarial y su condición de consejero privilegiado.

El artículo noveno establece el reparto de utilidades para los cuatro: cada año Bancorp podrá distribuir el 20% de las utilidades o el 1% del patrimonio de la sociedad, la cifra más alta de las dos. Pero una vez que el padre fallezca, los cuatro socios podrán solicitar, al tercer año, un 2% del patrimonio, un derecho que se podrá ejercer luego cada tres años.

Las modificaciones obedecen a la actual etapa de las inversiones familiares y pretenden -con el plazo de duración y un reparto acotado de dividendos- un solo y gran objetivo: mantener la unidad familiar de los Piñera Morel, afirman en Odisea. Y de todos sus descendientes. La segunda generación Piñera ya está en plena madurez y requería un orden y planificación para el futuro, argumentan cercanos al holding.

En Bancorp, el cargo de director fue estatutariamente establecido como compatible con el de gerente general, algo expresamente dispuesto para que el tercero de los cuatro hermanos, Sebastián hijo, pudiese ocupar ese cargo. Sebastián, quien cumplió 40 años en octubre del año pasado, ha sido quien más ha participado en los negocios familiares, por formación y por biografía.

Ingeniero comercial UC, hizo un MBA en Stanford entre 2011 y 2013, trabajó en IM Trust, en Bancard, luego formó BP Capital y desde comienzos de 2022 aparece con jornada completa en Odisea, según su LinkedIn. Ahí se presenta con un solo cargo: principal. “Somos inversores activos en alternativos, coinversiones, hedge funds, fondos mutuos, renta variable, renta fija, divisas y derivados”, resume Piñera hijo en su red social LinkedIn.

ODISEA: PIÑERA HIJO REPRESENTA A LA FAMILIA

Inversiones Odisea fue fundada en 2004 con el nombre de Piñera Asociados, primero como sociedad colectiva civil, luego como limitada, más tarde, de nuevo, como sociedad colectiva civil y desde 2023, otra vez como limitada. El 23 de mayo, en la misma notaría de Providencia, los cuatro hermanos estamparon sus firmas en la última reforma estatutaria.

Odisea es controlada por los cuatro Piñera Morel y ahí está el grueso de su patrimonio. A diferencia de Bancorp, en el gobierno corporativo de Odisea no están los cuatro hermanos: la firma tiene un directorio de tres integrantes, quienes deben ser designados en conjunto por al menos tres de los cuatro hermanos. En este caso, los cargos no son remunerados y su duración es indefinida. Los acuerdos son adoptados con el voto de dos directores.

El artículo décimo regula los repartos de dividendos. “Las utilidades que de cada ejercicio social resulten, se distribuirán entre los socios a prorrata de sus derechos en el capital social, salvo que, por unanimidad, se acuerde una distribución distinta. La duración de Odisea se estableció en cinco años, prorrogables. Cualquier diferencia entre los socios será resuelta por un árbitro mixto, designado por acuerdo mutuo". Ahí no interviene Piñera padre.



El primer directorio de Odisea quedó, en mayo, compuesto así: otra vez el abogado Fernando Barros, el exCEO de Bancard y Odisea durante casi veinte años, Nicolás Noguera, quien sigue así ligado a tiempo parcial a los Piñera; y Sebastián Piñera Morel. En la gerencia general, la mesa nominó al abogado Andrés Gazitúa Saavedra, quien en la segunda parte de 2022 se presentaba como gerente de administración y finanzas de Inversiones Odisea. Gazitúa lleva más de una década en la empresa, pero sucedió a Noguera en las funciones administrativas. Todo el resto fue redistribuido en el equipo.

En Odisea hay un solo apoderado clase A: Sebastián Piñera Morel, quien puede actuar con cualquiera de los apoderados clase B para ejercer las numerosas facultades de administración de la sociedad.

Y entre los apoderados clase B están los otros tres Piñera Morel, el empresario Ignacio Guerrero, un antiguo amigo de Sebastián Piñera Echenique, y varios ejecutivos del family office: el gerente general Andrés Gazitúa; la subgerenta de recursos humanos, Carolina Sepúlveda; los portfolio managers Juan Guillermo Agüero y Gabriela Cohen; los analistas senior Jorge Sarquis y Jorge Yarur, además de otro ejecutivo que se está incorporando a Odisea, Vicente Parodi. Varios de los ejecutivos del grupo tienen un denominador común: ingeniería en la UC.

Todos ellos forman parte de un equipo cercano a las 30 personas que manejan las inversiones de los Piñera y que encabezaba con plenos poderes Nicolás Noguera, quien dirigía el equipo, decidía las inversiones y era el vocero cuando había que hablar. Ahora, el family office completo opera bajo el mando de Sebastián Piñera Morel, pero con funciones distintas a las de Noguera. “Cumple el rol de coordinador”, explica un cercano a Odisea.

Con todo aquello, el reordenamiento societario y estatutario que se diseñó busca formalizar algo que estaba operando en la práctica y que aún no concluye. “Es una transición. El grupo se está modernizando y profesionalizando roles”, explica un cercano al holding de inversiones.

Uno de los cargos que el family office debe resolver ahora será el del gerente de inversiones, un puesto clave que abandonó este año Pedro Escobari, un ingeniero con un MBA que estuvo siete años en Odisea, que antes trabajó en Darke, el family office de Nicolás Ibáñez, BTG y AFP Cuprum. Escobari dejó Odisea en febrero para emprender proyectos personales, dicen en el grupo.

BANCARD: LA SOCIEDAD DE PIÑERA ECHENIQUE

Es la más antigua y emblemática de las sociedades de Sebastián Piñera Echenique. Bancard Inversiones es controlada por el expresidente con el 65,85% de la participación. El porcentaje restante, según la última modificación disponible de 2008, estaba en manos de Odisea, Bancorp y los hermanos Piñera Morel.

Esa es la sociedad que maneja los recursos que Sebastián Piñera entregó en fideicomiso a tres bancos de inversiones en 2018, al asumir por segunda vez la presidencia de Chile. Los tres mandatos fueron entregados a las administradoras generales de fondos de BTG Pactual, Moneda Asset y Altis y sumaban fondos que, en total, ascendían a US$ 661 millones. Los fondos fueron restituidos en marzo de 2022 y son manejados ahora desde las oficinas en Vitacura. En 2018, la familia entregó en fideicomiso otros US$ 504 millones controlados por otra de las sociedades, Inversiones Santa Cecilia. Y tan solo 25 mil UF, unos $ 900 millones, entregados en préstamo por la ex primera dama Cecilia Morel, a Bancard.

En el directorio de Bancard está quien se repite ahora en todas las sociedades: Sebastián Piñera Morel, el casi seguro sucesor de su padre en los negocios. Los otros dos son cercanos al exmandatario: su hermano Pablo Piñera, expresidente del BancoEstado, y su amigo Ignacio Guerrero Gutiérrez. El gerente general se repite: Andrés Gazitúa.

Pero las paredes de todo son difusas, por razones prácticas. El dinero es fungible y el pozo de la fortuna familiar es uno solo. Así, la estructura empresarial de Odisea es la que maneja las inversiones de toda la familia: Bancorp, Bancard, Odisea, Inversiones Santa Cecilia y varias otras, entre ellas sociedades en el exterior, que completan la malla de los Piñera. Y los cerca de US$ 3 mil millones que maneja un equipo de profesionales para Sebastián Piñera Echenique y los cuatro hermanos Piñera Morel.

