Las AFP descartan que pérdidas de US$7.700 millones del Fondo E sean una "apuesta" y defienden estrategia de inversión

La Asociación de AFP respondió a las críticas por las pérdidas de US$7.700 millones del multifondo E, informadas por una publicación de la compañía estadounidense Bloomberg, y aseguró que no fue el resultado de una "apuesta", sino que de una inversión que perdió valor debido al alza de la tasa de interés en Estados Unidos.

"Aunque se denominen de 'renta fija', estas inversiones pueden perder valor cuando suben las tasas. Es importante recordar que, durante todo este tiempo, las AFP mantenían una estrategia de inversión a largo plazo que contribuyó a una rentabilidad de 8,06% del Fondo E en 2025. Con todo, pese a las caídas actuales en el Fondo E, la suma de los multifondos muestra que los fondos de los chilenos han crecido en USD 10 mil 778 millones en lo que va de este año", señaló en una declaración.

"La experiencia de 2021 muestra la importancia de mirar períodos más amplios: ese año, el Fondo E cayó 13,11% real y, al cierre de 2025, había logrado compensar esa pérdida con las rentabilidades posteriores. Este antecedente muestra que caídas puntuales pueden revertirse con el tiempo, aunque no garantiza una recuperación futura", añadió.

También enfatizó que "el Fondo E no concentra a las personas más próximas a jubilarse. Su elección es voluntaria: la asignación por defecto considera los fondos B, C y D según la edad. La mayoría de quienes están próximos a pensionarse se encuentra en el Fondo D".

"Actualmente, la mayor parte de los afiliados del Fondo E tiene entre 30 y 45 años, mientras que sólo el 10% tiene 60 años o más. Esto significa que gran parte de sus afiliados dispone de un horizonte más largo para enfrentar las fluctuaciones y una eventual recuperación, aunque esta no está garantizada", agregó.

"Esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo. E históricamente, las estrategias han demostrado ser exitosas en el largo plazo en todos los fondos. El Fondo E es un fondo conservador y de renta fija, pero eso no significa que sólo puede comprar bonos o instrumentos estáticos. En todos los fondos de renta fija del mundo los derivados se usan para ajustar los plazos de los flujos, y son parte importante de las estrategias de inversión", recalcó la Asociación de AFP.

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