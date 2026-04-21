La Unidad de Fomento (UF) romperá por primera vez la barrera de los 40.000 pesos

Un hito financiero sin precedentes se concretará este martes 21 de abril, cuando la Unidad de Fomento (UF) llegue a los $40.000,61. Se trata de la primera vez desde su instauración que el instrumento anota esta cifra, reafirmando una escalada sostenida que mantiene bajo presión el presupuesto de los hogares en el país.

La actualización de este índice se realiza jornada a jornada, abarcando entre el día 10 de un mes y el 9 del siguiente. Dicho cálculo se fundamenta estrictamente en las fluctuaciones que registre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El origen de este reciente incremento radica en el salto de 1% que experimentó el IPC durante marzo, un fenómeno motivado en gran medida por el encarecimiento de los combustibles. A raíz de esto, la unidad comenzó a subir a un ritmo de aproximadamente $13 diarios, trayectoria que la llevará a quebrar la histórica marca de los 40 mil pesos durante esta jornada.

El impacto de la UF en el costo de la vida es prácticamente automático y directo, marcando una clara diferencia con otros medidores económicos. Esto ocurre porque, en Chile, una amplia mayoría de los acuerdos contractuales a largo plazo se fijan en esta medida, con el propósito de proteger el valor del dinero ante el avance inflacionario.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Probablemente, esta sea la arista más sensible para el bolsillo. Las personas que deben cancelar dividendos enfrentarán un alza nominal en sus pagos de cada mes. Para graficarlo, una cuota de 15 UF que hace doce meses bordeaba los $540.000, en la actualidad sobrepasa los $600.000.

CONTRATOS DE ARRIENDO

Fijar los alquileres en esta unidad de medida se ha transformado en una práctica habitual durante el último año. En consecuencia, los inquilinos sujetos a esta modalidad sufrirán un incremento automático en sus mensualidades.

EDUCACIÓN Y SEGUROS

Las tarifas mensuales de los colegios también se verán afectadas por esta alza. Lo mismo sucederá con los planes de Isapres —que si bien se reajustan mediante el Indicador de Costos de la Salud, toman como referencia la UF— y con las primas correspondientes a seguros automotrices o de salud.

PLANES DE SALUD

Finalmente, el valor para sostener diversas coberturas médicas se encarecerá, puesto que una gran cantidad de beneficios específicos y seguros complementarios basan sus cálculos en este mismo indicador.

PURANOTICIA