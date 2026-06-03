Jorge Gómez fue designado como nuevo presidente ejecutivo de Codelco tras renuncia de Rubén Alvarado

El directorio de Codelco designó a Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la compañía, tras la renuncia de Rubén Alvarado Vigar, quien ocupaba este cargo desde septiembre de 2023.

Desde la estatal señalaron que el profesional asumirá el cargo a partir del próximo 13 de julio, mientras Rubén Alvarado continuará desempeñando dichas funciones hasta esa fecha.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, señaló que “Jorge Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío”.

Añadió que “los focos del nuevo presidente ejecutivo serán la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social”.

Cabe señalar que Jorge Gómez es ingeniero civil en Minas de la Universidad de Atacama y cuenta con más de 30 años de trayectoria en la minería. Asumirá en Codelco tras liderar durante los últimos 14 años Minera Doña Inés de Collahuasi, "período en el que, como presidente ejecutivo, impulsó una profunda transformación de la compañía, posicionándola entre las operaciones más relevantes, eficientes y seguras de la industria a nivel mundial. Bajo su mandato, la empresa alcanzó resultados sobresalientes en desempeño operacional, creación de valor y seguridad", destacaron desde Codelco.

Previamente, se desempeñó como vicepresidente de Operaciones Centro-Sur de Codelco, teniendo bajo su responsabilidad las divisiones Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador. También, fue vicepresidente de Operaciones de Antofagasta Minerals entre 2006 y 2010, gerente general y gerente de Operaciones de Minera Los Pelambres entre 1997 y 2006, además de ocupar diversos cargos de responsabilidad en Compañía Minera Mantos de Oro.

Además, fue presidente del Consejo Minero entre 2018 y 2022 y director de Sonami durante dos períodos. En 2025 fue distinguido por EY Chile y El Mercurio con el premio Ejecutivo del Año, reconocimiento a su liderazgo y aporte al desarrollo de la industria minera chilena.

(Imagen: Codelco)

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