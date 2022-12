IPC subió más de lo esperado en noviembre y acumuló alza de 13,3% en los últimos doce meses

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un aumento mensual de 1,0% en noviembre de 2022.

La cifra superó en más del doble a lo proyectado por los analistas, que estimaban un incremento de 0,4%. Además, fue el peor noviembre para la inflación desde 1992, cuando hubo un escalamiento de 1,4%.

De esta forma, el IPC acumuló un alza de 12,5% en 2022 y de 13,3% si se considera los últimos doce meses.

Diez de las doce divisiones que conforman la canasta del indicador aportaron incidencias positivas en la variación mensual. Entre ellas destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%), con 0,364 puntos porcentuales (pp.), donde diez de las once clases de alimentos y bebidas no alcohólicas anotaron aumentos. La más importante fue pan y cereales (1,8%) que incidió 0,081pp., mientras que frutas (7,2%) contribuyó con 0,080pp.

El INE también subrayó las alzas del transporte (1,3%), que significó un aporte de 0,199 pp. y tuvo aumentos en seis de sus diez clases. La más importante fue transporte de pasajeros por aire (9,7%) que aportó 0,118pp., seguida de combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal (2,7%), con 0,113pp.

En tanto, entre las divisiones que incidieron en forma negativa destacó recreación y cultura (-1,4%), con -0,090 pp. Destacó la disminución de paquetes turísticos (-11,2%) que aportó -0,170pp, y servicio de televisión pagada residencial (-1,1%), con -0,003pp.

