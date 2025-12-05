IPC de 0,3% en noviembre: Inflación acumula 3,7% en 2025 y 3,4% en 12 meses

El INE informó que en noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,3% -en línea con las expectativas- y acumuló 3,7% en el año y 3,4% a doce meses.

Nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron transporte (0,7%) con 0,090 puntos porcentuales (pp.), y vestuario y calzado (2,6%) con 0,063 pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,249 pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó bebidas alcohólicas y tabaco (-2,4%), con una incidencia de -0,088 pp.

Por productos, las mayores alzas fueron Transporte aéreo internacional, con 28,6%; Alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares con 0,8%; Quesos con 4,0% y el Pan con 1,6%.

En tanto, las mayores bajas fueron Gastos comunes con una caída de 3,8% y Vinos con una baja de 6,1%.

