Inundaciones en la zona centro-sur por lluvias podrían generar pérdidas de hasta US$400 millones en la industria agrícola

Las recientes inundaciones causadas por el temporal de lluvias a finales de junio están generando graves complicaciones financieras para los agricultores en la zona centro sur de Chile. Inicialmente, la firma de servicios inmobiliarios Colliers había calculado un impacto preliminar de alrededor de US$290 millones debido a los eventos climáticos. Sin embargo, expertos del sector agrícola proyectan que esta cifra podría aumentar en un 30% o más, alcanzando hasta los US$400 millones.

Según publica El Mercurio, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) respaldó estas estimaciones y señaló que, según las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura, más de 100 mil hectáreas han sido directamente afectadas, abarcando las regiones de Valparaíso y Biobío, mientras que de manera indirecta se estima que las afectaciones alcanzan las 300 mil hectáreas.

"La SNA avala la cifra que entregó Colliers respecto a los US$290 millones en pérdidas, pero estas cifras son preliminares. Efectivamente, podrían aumentar en un 30% más si no se recuperan pronto los sistemas de riego y si se afecta la producción que requiere agua en primavera", afirmó Antonio Walker, presidente de la sociedad.

Las regiones más afectadas por las inundaciones son O'Higgins y Maule, las cuales desempeñan un papel clave en la producción agrícola del país. Estas dos regiones representan casi un tercio (28,6%) de la producción nacional de hortalizas y aproximadamente la mitad (49,5%) de la producción frutícola. Además, son responsables de dos tercios (67,8%) de la producción nacional de vinos, gran parte de la cual se exporta.

Rodrigo Gil, gerente del área de Campos Agrícolas de Colliers, advierte que los daños en el sector agrícola continuarán manifestándose en los próximos meses. Además de los problemas en los sistemas de riego, se espera que haya pérdidas de plantaciones arrastradas por los ríos y daños causados por el exceso de agua y barro, como infecciones por Phytophthora y enfermedades bacterianas que afectan a los cultivos a mediano y largo plazo.

"Por el momento, nosotros estimamos para la región de Valparaí-so un daño promedio de unos US$ 2.000 por hectárea, en la región Metropolitana llegamos a US$ 3.000 por hectárea; mientras que entre O'Higgins y Biobto proyectamos un impacto que va entre los US$ 3.000 y US$ 5.000 por hectárea" agregó.

Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, indicó que una encuesta realizada entre sus socios reveló que un 66,7% de ellos sufrió algún tipo de daño debido a las lluvias, principalmente inundaciones, afectaciones a cultivos y a la infraestructura de riego. Valenzuela destacó que "la gran urgencia" de despejar los canales de riego y reparar la infraestructura dañada, lo cual podría incrementar los costos. Asimismo, enfatizó en que "se debe focalizar el apoyo en las zonas donde realmente hubo problemas y llegar lo antes posible con las ayudas".

PURANOTICIA