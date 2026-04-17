Informe preliminar de la CNE revela que cuentas de la luz subirán 2,4% a partir de julio

Un incremento del 2,4% experimentarán las tarifas eléctricas desde el mes de julio. Así quedó establecido durante este viernes, momento en que la Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer su informe técnico preliminar encargado de fijar los precios de nudo promedio correspondientes al segundo semestre de 2026.

Dicho mecanismo regulatorio consiste en traspasar los valores de las compañías de distribución hacia los consumidores regulados.

Al respecto, el secretario ejecutivo (s) de la entidad, Mauricio Funes, precisó la magnitud del alza indicando que “el informe preliminar de tarifas eléctricas considera una variación promedio nacional cercana al 2,4% a partir del 1 de julio”.

La autoridad subrogante también explicó las razones detrás de esta modificación en los cobros. Según sus palabras, “Este ajuste responde principalmente a una comparación con la tarifa vigente del primer semestre del año 2026, que incluyó de forma excepcional descuentos por correcciones de procesos tarifarios anteriores”.

Tras la notificación de este documento, el procedimiento llevado a cabo por la CNE contempla un plazo de cinco días hábiles para que las firmas involucradas puedan presentar sus respectivas observaciones.

Una vez superada esa etapa, el organismo estatal deberá emitir el reporte definitivo. Con su posterior publicación en el Diario Oficial, las modificaciones en las tarifas se materializarán a contar del 1 de julio.

Todo este escenario tarifario se desarrolla en un contexto marcado por el aplazamiento en la cancelación de las obligaciones financieras mantenidas con las empresas distribuidoras, un hito que originalmente estaba programado para el mes de abril.

Sobre el impacto real de las cifras, Funes hizo una salvedad fundamental: “es importante señalar que sin esos descuentos previos, el promedio nacional mostraría una disminución de tarifas. De esta manera, en términos del promedio nacional, si la comparación se realizara respecto de la tarifa sin dichos descuentos, se observaría una disminución del 1,07%”.

Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ya instruyó a estas compañías para que comiencen a recaudar dicha deuda —la cual alcanza una cifra cercana a los US$ 900 millones— a partir del mismo 1 de julio. Frente a esto, el gobierno se encuentra planificando un proyecto de ley con el objetivo de amortiguar este cobro.

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