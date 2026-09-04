INE modernizará el Índice de Costos del Transporte para enfrentar la volatilidad del diésel

El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, informó que, en medio de la mayor volatilidad registrada en los precios del diésel, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) trabaja en una actualización y modernización del Índice de Costos del Transporte (ICT).

La iniciativa busca mejorar la oportunidad, representatividad y utilidad del indicador para el sector de transporte de carga, considerando que el ICT es utilizado como referencia para determinar reajustes en las tarifas.

“El ICT debe reflejar más rápidamente los cambios en los costos que enfrentan los transportistas y camioneros, porque se trata de un insumo relevante con el que se definen los reajustes en las tarifas del transporte de carga. Esta actualización del ICT es una demanda de los gremios de transporte que estamos atendiendo”, indicó el subsecretario Koehler.

Uno de los principales cambios comenzará con la primera publicación correspondiente al período 2027, prevista para el 10 de febrero. A partir de esa fecha, las ponderaciones de los distintos componentes del ICT —combustibles, recursos humanos, servicios, repuestos, mantenimiento y otros— se actualizarán anualmente, en lugar de hacerlo cada cinco años, como ocurre actualmente.

De acuerdo con Koehler, esta modificación permitirá que el peso relativo de cada componente refleje de manera más oportuna la estructura de costos del sector.

Asimismo, la canasta de 60 productos que componen el indicador será revisada cada dos años. Con ello, se busca incorporar con mayor rapidez los cambios en los productos utilizados por la industria, las nuevas tecnologías, las modificaciones en el parque de camiones y la evolución del mercado de repuestos.

Otro de los cambios contempla la modernización de la “Calculadora ICT”, herramienta que permitirá a cada empresa comparar su propia estructura de costos con la del promedio de la industria.

El objetivo es que las empresas de transporte y los camioneros puedan mejorar la gestión de sus recursos, diferenciando entre el “ICT oficial”, que representa la evolución agregada de los costos del sector, y un “ICT propio”, asociado a la estructura particular de cada empresa.

El subsecretario Koehler recordó que estas modificaciones se suman al cambio implementado desde abril de este año, cuando, tras el alza de los combustibles producto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el INE adelantó la publicación del ICT a dos días hábiles después de la entrega del IPC. Anteriormente, el indicador se publicaba alrededor de 10 días después.

Koehler agregó que, a partir de las observaciones planteadas por los gremios de camioneros y transportistas, el INE desarrolló esta propuesta de fortalecimiento metodológico con el objetivo de reflejar con mayor celeridad la evolución real de los costos del sector, manteniendo los estándares de calidad, transparencia y comparabilidad de la estadística oficial.

CÓMO OPERA EL ICT

El Índice de Costos del Transporte (ICT) fue desarrollado por el INE en 2008, a partir de un acuerdo entre el Gobierno y el sector transportista para contar con un indicador oficial que permitiera medir la evolución de los costos asociados a la operación del transporte de carga.

Su primera publicación se realizó en febrero de 2009 y, desde entonces, el indicador ha sido sometido a distintas actualizaciones metodológicas mediante cambios de año base, correspondientes a 2009, 2013, 2018 y 2023, incorporando mejoras en su cobertura, representatividad y calidad estadística.

Actualmente, el ICT tiene como año base 2023 (= 100) y considera una canasta de 60 productos, agrupados en seis grandes componentes de costos: combustibles; recursos humanos; servicios relacionados con la circulación del transporte; servicios financieros; repuestos y accesorios; y mantenimiento y reparación.

La estructura de ponderaciones del indicador se construye a partir de información proveniente de la Encuesta Estructural del Transporte de Carga del INE, la Encuesta de Puntos de Venta y registros administrativos del parque vehicular.

PURANOTICIA