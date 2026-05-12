Índice de Costos del Transporte anota un fuerte salto de 11,3% en abril de 2026

Un importante salto experimentó el Índice de Costos del Transporte (ICT) durante el cuarto mes del año. De acuerdo con los datos revelados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el indicador exhibió un aumento mensual de 11,3% en abril de 2026. Producto de este desempeño, la medición ya acumula un alza de 13,5% en lo que va del año.

El principal motor detrás de esta cifra fue el grupo combustibles, el cual experimentó un incremento de 45,7%. Este ítem fue determinante en el resultado global, ya que incidió en 11,197 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del ICT general.

Por otro lado, la categoría de repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención del vehículo reportó una variación mensual de 1,0%, lo que se tradujo en una incidencia de 0,086 pp. En la misma línea, el apartado correspondiente a servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marcó un avance de 0,5% en el mes, aportando con una incidencia de 0,029 pp. al índice.

En cuanto a los servicios relacionados a la circulación del transporte, el reporte estadístico dio cuenta de una leve variación mensual de 0,2%, generando una incidencia de 0,015 pp.

En contraste con las alzas anteriores, el segmento de recursos humanos mostró un retroceso, anotando una variación mensual de -0,1%. Esto significó una incidencia negativa de -0,034 pp. en el balance total.

Para cerrar el desglose, el grupo de servicios financieros también se ubicó en terreno negativo al presentar una variación mensual de -0,6%, cifra que repercutió con una incidencia de -0,035 pp. en el indicador general.

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