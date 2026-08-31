Índice de Actividad del Comercio cae un 0,2% en julio impulsado por el retroceso del sector mayorista

Una reducción interanual de 0,2% registró en julio de 2026 el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, acumulando un alza de 3,3% al séptimo mes del año, según informó la mañana de este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado estuvo incidido por la disminución de una de las tres divisiones que componen el índice, correspondiente al comercio al por mayor.

En concreto, el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, registró una caída de 3,2% respecto de julio de 2025, restando 1,382 puntos porcentuales (pp.) al resultado del IAC.

De acuerdo con el INE, este retroceso se explicó principalmente por el menor aporte de la venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

En contraste, el comercio al por mayor y al por menor, además de la reparación de vehículos automotores y motocicletas, presentó un incremento interanual de 0,7%, con una incidencia de 0,067 pp. en la variación del IAC. Este resultado estuvo explicado por el aporte de la venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

Por su parte, el comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 2,3% en doce meses, aportando 1,093 pp. al resultado del índice.

Este crecimiento se explicó fundamentalmente por la incidencia de las ventas al por menor por correo y por internet, que continuaron mostrando un desempeño positivo durante el período.

SUPERMERCADOS REGISTRAN CRECIMIENTO

En paralelo, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 2,1% en doce meses, acumulando una expansión de 0,4% al séptimo mes del año.

La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario, en tanto, anotó una expansión de 0,4% respecto del mes anterior, mientras que en términos interanuales registró un crecimiento de 0,8%.

COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico volvió a destacar entre los indicadores sectoriales. El Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 14,8% en doce meses, acumulando un crecimiento de 15,2% en lo que va del año.

La principal incidencia positiva en el aumento del índice provino de la línea de productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos, que explicó buena parte del dinamismo de las ventas realizadas a través de canales digitales.

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