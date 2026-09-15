Chile y China implementan nuevo memorándum para agilizar las exportaciones de fruta fresca

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) suscribieron el Memorándum de Entendimiento (MOU) sobre requisitos fitosanitarios complementarios para la exportación de frutas frescas.

El titular de la cartera, Jaime Campos, destacó que “este acuerdo representa un avance significativo para el sector exportador, ya que permitirá optimizar los procesos logísticos y operacionales, otorgar mayor flexibilidad a la industria y facilitar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios acordados con China, fortaleciendo así la competitividad de la fruta chilena en ese mercado”.

Por su parte, el director nacional del SAG, Domingo Rojas, explicó que “el Memorándum establece una serie de medidas que mejoran y modernizan los procesos de exportación de frutas frescas a China".

"Entre ellas destacan la ampliación de alternativas de embalaje para cerezas y frutas de carozo provenientes de áreas reglamentadas por mosca de la fruta (Ceratitis capitata), la extensión del tratamiento de frío en tránsito en bodegas de nave a todas las especies de frutas autorizadas para ese mercado, la incorporación de nuevos esquemas de tratamiento de frío basados en estándares fitosanitarios internacionales, y la simplificación de los requisitos de identificación de los envíos, eliminando exigencias asociadas a certificados de inspección para pallets", detalló.

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