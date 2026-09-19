Puertos chilenos movilizaron 57,7 millones de toneladas en el primer semestre del 2026 con San Antonio a la cabeza

Los puertos chilenos movilizaron un total de 57.796.195 toneladas de carga en el primer semestre del año, esto es un 1,09% más en comparación con las 57.173.302 toneladas del mismo periodo de 2025.

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, el total de este semestre correspondió mayormente a operaciones de exportación, las que alcanzaron 33.978.050 toneladas, con un crecimiento del 2,44% frente a las 33.168.549 del ciclo previo.

Al contrario, las importaciones totalizaron 23.818.145 toneladas, con una ligera contracción del 0,78% respecto a las 24.004.753 contabilizadas en el ejercicio anterior.

En el detalle por puertos, Caldera se ubicó en primer lugar al movilizar 3.798.889 toneladas de exportación.

En lo relativo a las importaciones, San Antonio se consolidó como el principal punto de internación de Chile, con un total de 6.135.538 toneladas (un alza del 5,33% frente a las 5.824.917 toneladas de 2025).

Además, en los primeros seis meses de 2026, los principales productos exportados por toneladas fue minerales de hierro y sus concentrados con 7.926.899 toneladas, siendo seguido por minerales de cobre y sus concentrados con 7.278.549 toneladas y luego por sal gema, sal de salinas y sal marina con 4.973.372 toneladas.

Finalmente, el petróleo diésel fue el principal producto importado por más de US$2.766 millones, seguido por petróleo crudo con US$1.853 millones y vehículos para el transporte de personas con un valor de US$1.794 millones.

PURANOTICIA