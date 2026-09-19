Puertos chilenos movilizaron 57,7 millones de toneladas en el primer semestre del 2026 con San Antonio a la cabeza

Las exportaciones lideraron el flujo con 33,9 millones de toneladas, mientras que San Antonio se consolidó como el principal punto de internación del país.
Los puertos chilenos movilizaron un total de 57.796.195 toneladas de carga en el primer semestre del año, esto es un 1,09% más en comparación con las 57.173.302 toneladas del mismo periodo de 2025.
Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, el total de este semestre correspondió mayormente a operaciones de exportación, las que alcanzaron 33.978.050 toneladas, con un crecimiento del 2,44% frente a las 33.168.549 del ciclo previo.
Al contrario, las importaciones totalizaron 23.818.145 toneladas, con una ligera contracción del 0,78% respecto a las 24.004.753 contabilizadas en el ejercicio anterior.
En el detalle por puertos, Caldera se ubicó en primer lugar al movilizar 3.798.889 toneladas de exportación.
En lo relativo a las importaciones, San Antonio se consolidó como el principal punto de internación de Chile, con un total de 6.135.538 toneladas (un alza del 5,33% frente a las 5.824.917 toneladas de 2025).
Además, en los primeros seis meses de 2026, los principales productos exportados por toneladas fue minerales de hierro y sus concentrados con 7.926.899 toneladas, siendo seguido por minerales de cobre y sus concentrados con 7.278.549 toneladas y luego por sal gema, sal de salinas y sal marina con 4.973.372 toneladas.
Finalmente, el petróleo diésel fue el principal producto importado por más de US$2.766 millones, seguido por petróleo crudo con US$1.853 millones y vehículos para el transporte de personas con un valor de US$1.794 millones.
PURANOTICIA