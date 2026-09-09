Impulso al agro: Chile suma a Paraguay como nuevo mercado para exportar arándanos frescos

Chile sumó un nuevo mercado para sus exportaciones de fruta fresca luego de que Paraguay oficializara la entrada en vigencia de los requisitos fitosanitarios para la importación de arándanos frescos chilenos.

Este logro es resultado del trabajo conjunto entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas de Paraguay, que permitió acordar las medidas necesarias para resguardar la sanidad vegetal de ambos países y facilitar un comercio seguro y confiable.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, explicó que “desde ahora los exportadores chilenos podrán acceder al mercado paraguayo gracias al Sistema de Mitigación de Riesgo para Arándanos Frescos producidos en Chile, propuesta técnica desarrollada por el SAG y aprobada por la autoridad fitosanitaria paraguaya”.

“Este sistema establece las medidas de control, inspección y certificación que deberán cumplir los envíos nacionales que salgan hacia ese destino”, añadió el secretario de Estado.

Por su parte, el director nacional del SAG, Domingo Rojas Philippi, destacó que “la incorporación de Paraguay como destino para los arándanos frescos chilenos refleja el compromiso permanente de nuestro Servicio por impulsar el acceso de la oferta exportable agrícola a nuevos mercados internacionales, contribuyendo al crecimiento del sector frutícola y al desarrollo de la agricultura”.

Esta apertura constituye un importante avance para el sector exportador nacional, ya que amplía las oportunidades comerciales para los productores y exportadores de arándanos frescos, al tiempo que contribuye a la diversificación de mercados y fortalece la presencia de la fruta chilena en América Latina.

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