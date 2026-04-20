Hito comercial: Chile estrena certificación fitosanitaria 100% digital con China

Los despachos de productos forestales y agrícolas dirigidos a China, uno de los mayores aliados comerciales del territorio nacional, cuentan desde esta jornada con un sistema de certificación fitosanitaria 100% electrónica. Con la puesta en marcha de esta modalidad "paperless", Chile se convierte de manera inédita en el primer país a nivel global en aplicar este formato con el gigante asiático.

La totalidad de los terminales portuarios de la nación asiática ya están habilitados para operar bajo este nuevo esquema, según detalló el ministro de Agricultura, Jaime Campos. Al referirse a este avance, el secretario de Estado aseguró: “Este logro es resultado de un trabajo técnico riguroso y de un compromiso permanente con la sanidad y el desarrollo del país de parte del SAG, realizado junto a la Administración General de Aduanas de China”.

En la misma línea, el titular de la cartera agrícola enfatizó que este paso “posiciona a Chile a la vanguardia mundial en certificación electrónica y refleja su sólida condición fitosanitaria, junto con demostrar una estrategia sostenida de modernización y cooperación internacional”.

Para concretar este hito, fue necesaria una estrecha coordinación técnica entre la Administración General de Aduanas de China (GAAC) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Dicha labor conjunta contempló un plan piloto que arrancó el 1° de agosto de 2025. A lo largo de más de ocho meses de operación, los sistemas informáticos demostraron un funcionamiento confiable y estable, logrando un desempeño exitoso en la transmisión electrónica que evitó cualquier tipo de retención en las aduanas o inconvenientes.

Por su parte, el director nacional del SAG, Domingo Rojas Philippi, valoró el impacto de esta medida en las relaciones de intercambio. “La implementación de la modalidad paperless representa un cambio estructural en la forma de gestionar el comercio bilateral”, precisó la autoridad.

Rojas Philippi profundizó además en las ventajas operativas del nuevo formato, destacando que entre “sus principales beneficios están la eliminación total del uso de papel, la reducción del riesgo de fraude documental, una mayor trazabilidad de la información y la agilización de los procesos en frontera. Así las operaciones son más eficientes, seguras y transparentes tanto para las autoridades como para los exportadores”.

La consolidación de esta herramienta no solo afianza la confianza sanitaria entre ambas naciones, sino que también marca un precedente clave para futuras implementaciones con otros mercados estratégicos, abriendo nuevas oportunidades para seguir profundizando la digitalización del comercio internacional.

De esta forma, el país logra modernizar sus procesos internos y, al mismo tiempo, consolida su posición como referente global en certificación electrónica. Todo esto impulsa un modelo de comercio más ágil, seguro y alineado con los estándares del futuro.

En cuanto a las cifras actuales, durante lo que va corrido de la temporada de exportaciones de fruta fresca 2025-2026, el organismo fitozoosanitario ya ha certificado exportaciones por un total de 663.618 toneladas. Dentro de este volumen, los principales productos enviados son liderados por las cerezas (493.812 toneladas), seguidas por las ciruelas (86.381 toneladas) y los nectarines (47.261 toneladas).

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