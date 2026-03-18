Hacienda relativiza PIB de 2,5% y advierte que economía chilena sigue sin repuntar

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, desestimó una mejora en la situación económica del país, tras el PIB de 2,5% en 2025 que informó esta mañana el Banco Central, cifra 0,2 puntos porcentuales mayor al 2,3% acumulado en el Imacec de diciembre pasado.

Rodríguez aseguró que “este resultado no cambia el diagnóstico de fondo sobre la situación económica del país, esta cifra confirma un promedio de crecimiento en torno al 2,1% en los últimos 10 años y ratifica el segundo peor desempeño económico de un período de cuatro años desde el retorno a la democracia”.

Añadió que “con estas cifras de crecimiento, la economía chilena sigue siendo incapaz de cumplir con las expectativas, necesidades y sueños de los chilenos”, y enfatizó que el país “necesita volver a crecer con fuerza, dinamismo y confianza para generar más oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar”.

También dijo que los resultados “reafirman la urgencia de cambiar el rumbo económico del país” y avanzar hacia una estrategia de crecimiento sostenido. En ese contexto, destacó como objetivo “terminar este gobierno con un crecimiento de largo plazo que se acerque al 4,0%”.

Finalmente, expresó que el desafío central es “reconstruir las confianzas, fortalecer la certeza para invertir y dar espacio a que la economía despliegue todo su potencial”, añadiendo que “Chile no puede resignarse a crecer por debajo de sus capacidades”.

PURANOTICIA