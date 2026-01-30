Hacienda reconoció que el déficit estructural en 2025 rondará el 3%: cifra se aleja del 1,6% prevista por la Dipres

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que el déficit estructural en 2025 rondará el 3%.

Esta cifra está muy por encima del 1,6% estimado por la Dirección de Presupuesto en su último Informe de Finanzas Públicas.

El secretario de Estado explicó que el déficit efectivo “es un 2,8%, que es igual al valor de 2024”, pese a que la última proyección de Hacienda lo situaba en 2%.

Añadió que “respecto al déficit estructural, eso tiene que ser presentado en el cuarto Informe de Finanzas Públicas que se entrega el 12 de febrero”. Y precisó: “Dado el déficit efectivo que existe, sabemos que por las condiciones macroeconómicas que existe en el país tiene que estar por sobre el déficit efectivo”.

La diferencia entre ambos indicadores es clave para la política fiscal: el déficit efectivo refleja el resultado real de las cuentas públicas, mientras que el estructural ajusta por ciclo económico y precio del cobre, constituyendo la base de la regla fiscal en Chile.

En paralelo, Grau se refirió a la deuda pública, que alcanzó el 41,7% del PIB.

Destacó que “este mejor resultado se explica por un mayor crecimiento y tipo de cambio. Ambos componentes aportan la mitad de esta mejora”.

Finalmente, anunció la convocatoria de una comisión de expertos para enfrentar los problemas en la proyección de ingresos, en un contexto marcado por la presión del déficit.

