Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la tasa de interés en 4,5% ante alza de combustibles e inflación en ascenso

El Grupo de Política Monetaria (GPM) sugirió al Banco Central mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, en la antesala de la tercera reunión del año, encabezada por su presidenta, Rosanna Costa.

El panel de expertos conformado por Andrea Tokman, Carlos Budnevich, Eugenia Andreasen, Humberto Martínez y Juan Pablo Medina alertó sobre las continuas tensiones en el panorama internacional, derivadas de los conflictos en Medio Oriente.

Al respecto, los especialistas argumentaron que "aunque la tregua entre Estados Unidos e Irán moderó parte del shock inicial, los precios energéticos permanecen por sobre sus niveles previos y sugieren un encarecimiento del petróleo más persistente de lo anticipado. Esto ha presionado al alza la inflación en las principales economías y reducido el espacio para nuevos recortes de tasa".

Mirando hacia el escenario local, los analistas hicieron hincapié en la sorpresiva alza que mostró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el tercer mes del año. En ese sentido, detallaron que "la inflación por su parte ya comenzó a recoger parte del shock a los precios del combustible. El IPC de marzo registró un alza mensual de 1%, llevando la inflación anual desde 2,4% en febrero a 2,8%, con incidencias relevantes del transporte -impulsado por un alza de 8,2% en las gasolinas- y la educación".

El efecto del Mepco también fue un punto central del análisis, considerando que se han registrado incrementos de hasta $370 por litro para las gasolinas y de $580 para el diésel. Sobre este fenómeno, puntualizaron: "Dado que el cambio ocurrió en la última semana del mes, el traspaso pleno se reflejará con mayor fuerza en abril".

A pesar de estas presiones alcistas, desde el GPM valoraron que las proyecciones inflacionarias a un horizonte de dos años continúan rondando la meta oficial del 3%. No obstante, dejaron una advertencia sobre la mesa, indicando que "la magnitud y persistencia del shock energético, junto con sus posibles efectos de segunda vuelta, requerían un monitoreo estrecho".

A modo de resumen del contexto macroeconómico, el grupo sentenció: "El escenario combina un shock en el precio de los combustibles persistente que eleva la inflación de corto plazo y reduce el espacio de política monetaria a nivel global, una actividad local que ha comenzado el año más débil de lo anticipado y una trayectoria de precios internos que se prevé que se aleje de la meta al menos transitoriamente en respuesta al shock".

Frente a este panorama, la sugerencia de no alterar los tipos de interés durante abril vino acompañada de un fuerte llamado a la prudencia. "La trayectoria futura de la TPM requerirá una evaluación cuidadosa, reunión a reunión, del grado de persistencia de los efectos inflacionarios del shock energético y de la evolución de la actividad local", recalcaron los expertos.

Para profundizar en el clima de incertidumbre actual, la economista Eugenia Andreasen explicó la postura adoptada: "Creo que efectivamente esta señal de cautela justamente marca que es muy difícil pensar cualquier tipo de movimiento… no resulta obvio cuál podría ser la respuesta óptima en términos de política monetaria".

En la misma línea, la integrante del panel añadió que el impacto "todavía es difícil de dimensionar (…) no sabemos si hasta… en cuándo va a seguir esta reducción de este shock, que igual tiene una magnitud muy grande".

Por su parte, Juan Pablo Medina aportó otra perspectiva al debate, asegurando que "Ahora el escenario es diferente por varias razones… no es tan fácil moverse tan marcadamente una dirección". Asimismo, el especialista enfatizó que los próximos pasos dependerán estrictamente del comportamiento de la inflación, la actividad y la demanda, concluyendo que "Las acciones de política (…) van a estar más condicionadas a una contingencia de cómo va a ir desarrollándose la inflación hacia adelante, junto con la actividad y demanda".

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