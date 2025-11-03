Grau destaca el Imacec de septiembre y afirma que "la trayectoria apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el Imacec de septiembre que registró en septiembre un aumento de 3,2% en doce meses, según dio a conocer el Banco Central.

"Nos trae muy buenas noticias. Lo primero que se observa es que la economía se expande un 3,2% de la actividad total, y aún más sólido es que se expande un 3,8% cuando uno considera el PIB no minero, que es el 90% de la economía", indicó.

El secretario de Estado comentó que “la minería privada y pública ha tenido desafíos operacionales relevantes el 2025, pero son efectos más bien puntuales, y hacia el 2026 retomaremos el crecimiento de este sector tan importante en nuestra economía”.

Asimismo, resaltó que "la expansión de la economía no minera excede con creces los dos días hábiles extra de este mes, es decir, esto no se explica por algo estacional”.

“Cuando uno aísla los efectos calendarios de la economía, la economía está creciendo un 3,1%, la economía no minera. Y es una tasa y es un crecimiento que ha mostrado ser resiliente, y nos da luces de una mayor tendencia y mejor hacia adelante”, complementó.

Destacó que “a diferencia del 2024, este 2025 vamos a tener un gran crecimiento de la inversión. Así, la actividad económica de septiembre nos trae muy buenas noticias”.

“De esta manera, la trayectoria apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda, hecha a inicios de este año de un crecimiento de 2,5% de la economía para el 2025″, concluyó el ministro.

PURANOTICIA