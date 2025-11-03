Imacec se ubicó en la parte alta de las expectativas y marcó 3,2% en septiembre

El Banco Central informó que el Imacec de septiembre de 2025 creció 3,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses. El mes registró dos días hábiles más que septiembre de 2024.

De esta manera, el crecimiento de la economía en el noveno mes del año se ubicó en la parte alta de las expectativas del mercado, que esperaba un alza de entre 2,8% y 4% en septiembre, luego de que el jueves el INE publicara las cifras sectoriales: Aumento de producción industrial en 1,5% y del comercio en 9,3%.

Según el BC, el resultado del Imacec de septiembre se explicó principalmente por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios (Gráfico 2).

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,8%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,2% respecto del mes anterior y 3,1% en doce meses.

POR SECTORES

Producción de bienes

La producción de bienes creció 0,5% en términos anuales, resultado que fue explicado por la industria, en particular, por una mayor elaboración de alimentos. Compensaron parcialmente el efecto anterior, la minería y el resto de bienes que registraron caídas de 2,2% y 0,3%, respectivamente. La minería fue incidida por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se observó una disminución del valor agregado de la generación eléctrica.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 0,4% respecto del mes precedente, en línea con la actividad minera.

Comercio

La actividad comercial presentó un aumento de 10,8% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista que fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos. En tanto, en el comercio automotor se registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones. Por su parte, en el comercio minorista crecieron las ventas en almacenes de comestibles, establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 1,0% respecto del mes anterior, incidido principalmente por el resultado del comercio mayorista.

Servicios

Los servicios aumentaron 3,3% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios empresariales, personales y de transporte.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,5% respecto del mes precedente, determinado por los servicios empresariales.

