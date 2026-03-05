Exportaciones de pisco chileno se disparan 27,6% en 2025 y China lidera como principal destino

Los envíos internacionales de pisco volvieron a crecer en 2025, al registrar exportaciones por un valor de US$ 3,9 millones, un salto de 27,6% respecto del año anterior.

Según cifras de ProChile y Pisco Chile, basadas en datos del Servicio Nacional de Aduanas, 24 empresas realizaron envíos de pisco al extranjero el año pasado, cuatro más que en 2024, cuyos productos llegaron a 40 mercados en el mundo.

Los datos nacen de una nueva metodología para medir estos envíos, la cual excluye a otros licores como aguardiente o brandy –cuyas exportaciones se registran por la misma glosa que el pisco– para reflejar de mejor manera los envíos internacionales del tradicional destilado de Coquimbo y Atacama.

Bajo esta nueva metodología, se evidencia un aumento constante en las exportaciones en los últimos tres años: desde US$ 2,3 millones en 2023 a US$ 3 millones en 2024 y a US$ 3,9 millones en 2025.

"Las cifras nos indican que el pisco es un embajador cada vez más relevante para Chile en el mundo; estamos trabajando intensamente con las empresas productoras, Pisco Chile y los gobiernos regionales de Atacama y Coquimbo, para aumentar su presencia en los mercados internacionales", señaló el Director General de ProChile, Ignacio Fernández.

Agregó que "en 2024, lanzamos la campaña Chilean Pisco: First Spirit, un esfuerzo público-privado para promover los atributos del pisco, su versatilidad y su denominación de origen, en mercados relevantes de Asia, Europa y América. Hoy vemos aumentos relevantes en los envíos a esos destinos".

De acuerdo con el reporte, China fue el principal mercado de destino para el pisco en 2025, al recibir envíos por más de US$ 1 millón, que es casi 5 veces más que el año anterior.

También hubo aumentos relevantes en los envíos a Alemania, con un salto de 73% hasta los US$ 458 mil en exportaciones; España, que recibió US$ 310 mil, más del doble que el año anterior; o Japón, donde los envíos aumentaron más de 22% y superaron los US$ 127 mil.

En Latinoamérica, Argentina fue el principal destino de los envíos, con US$ 76 mil, un crecimiento de más de 14%.

Al respecto, el presidente de Pisco Chile, Francisco Munizaga, manifestó que "estamos viendo los frutos de una estrategia de promoción articulada y dirigida entre los productores, Pisco Chile y ProChile, con mayor cantidad de marcas presentes en los mercados internacionales. Este crecimiento en mercados de alto valor en Asia y Europa está compensando la volatilidad en otras regiones, demostrando que el pisco chileno tiene la competitividad necesaria para liderar la categoría de destilados premium a nivel mundial".

Los datos analizados bajo la nueva metodología muestran, además, que, entre las empresas exportadoras, 19 llegaron al menos a un mercado nuevo. Asimismo, se registraron 25 nuevos compradores internacionales en diversos países, principalmente en Japón, China y Canadá.

