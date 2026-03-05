Remuneraciones y costos laborales siguen al alza: sueldos por hora superan los $7.200 en Chile

En enero de 2026, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 4,9% y 5,7%, respectivamente.

Por sector económico, comercio, construcción e industria manufacturera consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), creció 2,0% en doce meses, acumulando nula variación a enero de 2026.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.212, anotando un alza interanual de 5,6%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.031, lo que significó una variación anual de 5,9%; mientras que para los hombres se situó en $7.378, registrando un aumento de 5,3% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $8.272, consignando un crecimiento de 6,2% en doce meses. Este valor se ubicó en $8.036 para las mujeres, con un alza de 6,6%, y en $8.489 para los hombres, con un aumento de 5,8% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -4,7%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,3%.

PURANOTICIA