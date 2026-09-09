Golpe al bolsillo previo a Fiestas Patrias: Confirman alzas en precios de las bencinas y el diésel a partir de este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció un nuevo aumento en el precio de los combustibles a partir de este jueves 10 de septiembre.

La compañía informó que las bencinas de 93 y 97 octanos aumentarán su valor en $35 por litro.

Desde la estatal dieron a conocer también que el diésel tendrá un alza de $89 por litro, mientras que el gas licuado vehicular (GLP) disminuirá en $6,1 por litro y el kerosene (parafina) mantendrá su valor.

Desde ENAP explicaron que la estimación de precios considera “los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.

Además, los valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Finalmente, reiteraron que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

PURANOTICIA