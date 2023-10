Gobierno y senadores llegan a acuerdo para mitigar alza de las cuentas de luz y en octubre se tramitaría ley corta

Un acuerdo de trabajo legislativo alcanzó este miércoles el gobierno con la comisión de Minería y Energía del Senado, en el marco de la discusión sobre mitigaciones a las alzas en las cuentas de la luz y la creación de un subsidio que proteja a las familias vulnerables.

El convenio fue suscrito entre el ministro de Energía, Diego Pardow, y los senadores UDI Luz Ebensperger (presidenta de la comisión) y José Miguel Durana, el RN Rafael Prohens, el PS Juan Luis Castro y el PPD Jaime Quintana.

Pardow anunció el inicio de un proceso de mitigación donde en primer lugar, el Poder Ejecutivo y Legislativo se enfocará en la tramitación de una ley corta destinada a la estabilización de los precios de la energía y de la normalización del cargo por distribución.

"En eso vamos a estar trabajando durante octubre. Nosotros esperamos presentar el proyecto a la brevedad y discutirlo con la mayor celeridad", dijo Pardow.

Mientras que durante noviembre se estudiara un mecanismo de protección a los clientes vulnerables con un subsidio, donde se discutirán las fuentes de financiamiento.

"Tenemos que encontrar una manera de mantener el equilibrio fiscal, de tal manera que gastos permanentes siempre vayan asociados a ingresos permanentes y se mantenga la regla del equilibrio fiscal, que precisamente también muestra este acuerdo", indicó Pardow.

La estimación de la deuda es del orden de los 5 mil millones de dólares a final de año. "Cada día que pasa, cada mes que pasa, seguimos exponiendo la solución a este mecanismo de estabilización", sostuvo el ministro.

Sobre las fuentes de ingreso sostuvo que “nosotros lo primero que hicimos fue presentar la posibilidad de un financiamiento bien puesto en carbón, un ajuste acotado en la tasa. Esa es una de las posibilidades, eso es parte de lo que vamos a conversar a partir de noviembre. Obviamente hay sectores que han presentado reparos a aquellos, pero eso es parte de lo que tenemos que conversar”.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) dijo que "este gran acuerdo permite iniciar un proceso de mitigación de un drama social tan serio en Chile como es llegar a fin de mes y no tener cómo pagar la tarifa de la luz eléctrica, la cual, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Energía de agosto pasado, va a tener alzas muy significativas en el próximo periodo de no hacer nada o de no entrar a un proceso de contención".

PURANOTICIA