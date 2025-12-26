Gobierno fijó la cuota de merluza común para el próximo año: es un 15% menos que en 2025

El Ministerio de Economía fijó la cuota de merluza común para 2026, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, en 29.703 toneladas, un 15% menos que en 2025 y un 30% menos que en 2024.

La decisión generó una inmediata reacción en PacificBlu. Su gerente general, Marcel Moenne, declaró a La Tercera que “lo ocurrido con la merluza común confirma el fracaso total de la gestión pesquera del Gobierno”, acusando que el Ejecutivo mantuvo al sector “enfrascado en discusiones regulatorias y políticas, abandonando lo esencial: la recuperación efectiva de la merluza común, particularmente el control de la pesca ilegal, que el propio Comité Científico estima en torno a 20 mil toneladas, sobre una cuota que ahora será de solo 30 mil toneladas”.

Moenne agregó que “no existe una fiscalización adecuada ni medidas contundentes para combatir la pesca ilegal, la verdadera responsable del estado crítico que arrastra la merluza común hace más de una década”. Según dijo, este abandono explica que la cuota se haya reducido dos años consecutivos en un 15%, pasando de 41.172 toneladas en 2024 a 29.703 en 2026.

El decreto establece que la cuota artesanal será definida por resolución del subsecretario de Pesca y Acuicultura, mientras que la industrial se distribuirá entre los titulares de licencias transables de pesca, conforme a la Ley de Fraccionamiento aprobada en junio.

PacificBlu recordó en un comunicado que, en el debate de esa ley, el entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, se comprometió a revisar el estado de la pesquería del besugo. Sin embargo, “el subsecretario de Pesca, Julio Salas, ya nos comunicó que repondrá la veda del besugo que terminaba este año”, señaló Moenne, cuestionando que no se abra la pesquería para obtener información científica actualizada.

El ejecutivo concluyó que sus “capitanes ven año tras año cómo la pesquería se ha recuperado, pero según nos manifestó el subsecretario Salas no ha existido ningún nivel de recuperación en este recurso, esto es muy poco probable después de haber estado 15 años en veda y sin existir investigación científica en todo este tiempo que lo avale”.

PURANOTICIA