Gobierno anticipa que los combustibles bajarían cerca de $100 este jueves tras acuerdo de paz logrado entre EE.UU. e Irán

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, espera que los combustibles bajen alrededor de $100 por litro este próximo jueves, gracias a la disminución de los precios internacionales del petróleo, producto del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

En un punto de prensa, la autoridad declaró que "ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, las bencinas están bajando en los precios internacionales y también van a bajar en Chile".

"Cuando subieron los precios tuvimos que subirlos en el monto en que subieron los precios afuera, ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera", añadió.

"Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los $100 y en las bencinas será algo similar", anunció Quiroz.

Cabe señalar que durante la mañana de este lunes, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se despló más de un 4% hasta los 83,7 dólares por barril.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, cayeron un 4,6%, hasta rondar los 80,9 dólares.

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