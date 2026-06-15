Gobierno anticipa que los combustibles bajarían cerca de $100 este jueves tras acuerdo de paz logrado entre EE.UU. e Irán

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que los precios internacionales ya muestran señales de retroceso, lo que debería reflejarse también en el mercado local.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, espera que los combustibles bajen alrededor de $100 por litro este próximo jueves, gracias a la disminución de los precios internacionales del petróleo, producto del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.
En un punto de prensa, la autoridad declaró que "ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, las bencinas están bajando en los precios internacionales y también van a bajar en Chile".
"Cuando subieron los precios tuvimos que subirlos en el monto en que subieron los precios afuera, ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera", añadió.
"Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los $100 y en las bencinas será algo similar", anunció Quiroz.
Cabe señalar que durante la mañana de este lunes, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se despló más de un 4% hasta los 83,7 dólares por barril.
Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, cayeron un 4,6%, hasta rondar los 80,9 dólares.
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