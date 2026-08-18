Ministro Quiroz confirma aumento en el precio de los combustibles y adelanta alza en torno a $90 en el diésel

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó una nueva alza en los precios de los combustibles y prevé un aumento de cerca de $30 para las bencinas y de $90 para el diésel.

Desde el Congreso, la autoridad sostuvo que “tiene que haber un alza, porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera, tenemos una guerra y vamos a ir subiendo".

"Hoy tenemos las finanzas más ordenadas que antes. Vamos a ir subiendo un poco más paulatinos, esperamos alzas del orden de $30 o algo más en bencina y de $90 o algo por ahí en diésel", detalló el jefe de la billetera fiscal.

Cabe señalar que el último aumento en el precio de los combustibles se produjo a finales de julio. En ese momento, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció un alza en las bencinas de 93 y 97 de 32,9 pesos por litro. En tanto, el diésel aumentó 28,5 pesos por litro.

Desde ENAP han explicado que estos valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

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