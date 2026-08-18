Biministro Mas reconoce “semestre exigente” tras caída del PIB y anuncia aceleración de inversiones para recuperar empleo

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a las Cuentas Nacionales correspondientes al segundo trimestre, que registraron una contracción de 0,2% interanual, y reconoció que el país enfrentó "un semestre exigente" debido a los desafíos registrados en los sectores de minería y pesca.

No obstante, el secretario de Estado destacó la resiliencia del sector no minero y aseguró que el Gobierno adoptará medidas para impulsar la actividad económica, entre ellas, acelerar las inversiones con el objetivo de recuperar el empleo.

"Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por los desafíos estructurales y operacionales en la minería y la pesca", señaló Mas a través de un video difundido por la red social X.

El biministro sostuvo que, pese al desempeño de algunas actividades económicas, el sector no minero mantiene capacidad de crecimiento.

El secretario de Estado agregó que “el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer".

En esa línea, Mas anunció que el Ejecutivo buscará destrabar inversiones y acelerar proyectos para fortalecer la capacidad productiva y generar nuevos puestos de trabajo.

"Como gobierno, vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, realizar proyectos y entregar a certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo", añadió.

Finalmente, el biministro enfatizó que el desafío del Ejecutivo es impulsar un mayor crecimiento económico y lograr que sus efectos se traduzcan en mejores oportunidades para las familias y los trabajadores.

Y finalizó dejando claro que “nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias. Porque detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a tener más y mejores empleos".

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