Generadoras y Transelec acuerdan devolución de US$ 250 millones: La cuenta en Viña del Mar bajaría un 9,18%

La corrección de errores tarifarios en el sistema eléctrico chileno permitirá una rebaja de aproximadamente US$ 250 millones en las cuentas de luz a partir de enero de 2026.

El ajuste responde a dos situaciones: un error metodológico en el cálculo del precio nudo por parte de la CNE, y una sobrevaloración de activos reconocida por Transelec.

Según La Tercera, las generadoras pondrán a disposición US$ 115 millones, mientras que Transelec devolverá US$ 135 millones. “La industria va a poner a disposición esos US$ 115 millones, para que, cuando la autoridad defina el cómo y el cuándo, se vean reflejados en las boletas de la luz”, señaló Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras.

El ministro Álvaro García indicó que “lo relevante es que las empresas generadoras recibieron recursos que no les corresponden y que tienen que ser devueltos a los que les corresponden, que son los clientes”.

La rebaja será variable según la zona geográfica. “En Santiago la cuenta bajaría un 0,7%; en Concepción, un 3,28%; en Coquimbo, un 7,95%, y en Viña del Mar, un 9,18%”, detalló Humberto Verdejo, académico de la Usach.

La autoridad deberá definir el mecanismo de devolución, asegurando transparencia y respeto a la normativa vigente.

PURANOTICIA