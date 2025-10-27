Generadoras refutan a biministro García y niegan un "acuerdo" con el Gobierno sobre devolución de cobro extra de la luz

Las Generadoras de Chile desmintieron al biministro de Economía y Energía, Álvaro García, al asegurar que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el Gobierno, esto luego que el secretario de Estado señalara a la prensa que había informado al Presidente Boric del acuerdo con la industria de generación por los cobros de más en las cuentas de la luz.

El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, en un comunicado aseguró que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación. Lo que hemos comunicado corresponde a la decisión que tomó el directorio de Generadoras de Chile, de manera autónoma, apenas se detectó el error en el informe preliminar de precios de nudo promedio".

“Nuestra prioridad es que este proceso se ejecute con responsabilidad y dentro del marco legal. La industria ya dio el paso que le correspondía, actuando con compromiso con nuestro país”, aseguró.

Desde el gremio eléctrico señalaron que “la industria de generación comunicó su disposición para corregir el error tarifario que cometió la autoridad, y no cometido por las empresas de generación de energía”.

PURANOTICIA