FMI designó al exministro Rodrigo Valdés como director del Departamento del Hemisferio Occidental

El Fondo Monetario Internacional (FMI) nombró a Rodrigo Valdés como director del Departamento del Hemisferio Occidental (WHD, por sus siglas en inglés).

El exministro de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet asumirá el cargo el próximo 1 de mayo y sucederá a Ilan Goldfajn, quien dejó el FMI para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló mediante un comunicado estar "encantada de que Rodrigo se incorpore a nuestro equipo como nuevo director del departamento del Hemisferio Occidental", y valoró su experiencia en el sector público y privado.

"Rodrigo ya está familiarizado con el FMI, pues de 2009 a 2012 fue subdirector en los Departamentos del Hemisferio Occidental y de Europa, donde es recordado como un administrador generoso y de amplia influencia intelectual, ya que ayudó a los países a capear las secuelas de la crisis financiera mundial", añadió.

Asimismo, Georgieva recordó que Valdés "trabajó más de 16 años en el sector público de su país ocupando varios altos cargos en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Chile, donde fue gerente de la División de Estudios y Economista Principal encargado de elaborar el Informe de Política Monetaria del Banco Central y de supervisar los análisis macroeconómicos".

"En BTG Pactual, dirigió el equipo de investigación macroeconómica para América Latina (salvo Brasil), y fue presidente del directorio y del comité Ejecutivo de BancoEstado, el único banco estatal de Chile. Ha trabajado también en Barclays Capital en Nueva York como director y economista Jefe para América Latina", mencionó.

La representante de la entidad destacó que "Rodrigo cuenta con notable experiencia en los sectores público y privado y goza de enorme respeto por sus dotes de liderazgo y cualificaciones académicas".

"Su brillante trayectoria como autoridad responsable de las políticas, sus notables aptitudes analíticas y de comunicación y sus profundos conocimientos sobre las finanzas internacionales y el FMI serán invaluables para nuestros países miembros durante esta coyuntura crítica para la región y la comunidad mundial", acotó.

Delighted to welcome back to the IMF, Rodrigo Valdés as Director of the Western Hemisphere Dept. His proven track record & outstanding analytical & communication skills will be invaluable at this critical time for the region & world. Welcome back Rodrigo! https://t.co/b1q9Ywk2H4 pic.twitter.com/AwzQEQS69U