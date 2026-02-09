Feriados electorales habrían generado casi US$900 millones en pérdidas al comercio en los últimos seis años

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) aseguró que los feriados en los distintos procesos eleccionarios han significado pérdidas de casi US$900 millones al sector en los últimos seis años.

Según consigna La Tercera, en 2025 la CCS estimó que los perjuicios ocasionados en la primera vuelta electoral fueron de US$61 millones. En el caso de la segunda vuelta -más cercana a la Navidad-, la perdida estimada fue de US$84 millones.

Además, sólo en el último año, con las elecciones primarias y las dos vueltas presidenciales, se estima que el comercio minorista perdió ventas por US$202 millones.

“En 2025, los perjuicios ocasionados en la primera vuelta electoral de noviembre fueron de US$61 millones, con una caída del 38% nominal en relación con el domingo equivalente del año 2024. En el caso de la segunda vuelta la perdida estimada fue de US$84 millones menos que un domingo comparable el 2024, una caída del 43% real”, explicó la presidenta de la CCS, María Teresa Vial.

Al observar los 15 procesos de elección popular desde el 2020, desde el primer plebiscito hasta la segunda vuelta de las presidenciales del 2025, la CCS contabiliza pérdidas del comercio minorista de US$892 millones.

“Al analizar la información histórica de ventas para el período 2020-2025, se observa que el feriado obligatorio en jornadas electorales ha generado de manera persistente caídas significativas en las ventas del comercio minorista, que fluctúan entre un 20% y un 50% respecto de domingos comparables sin restricciones“, sostiene Vial. Incluso puede llegar a un 60% en fechas claves para el comercio como los días previos a la Navidad, como lo fue en la segunda vuelta presidencial del 2025.

Vial añade: “En términos de valor, en la mayoría de los procesos electorales las pérdidas superan los US$ 30 millones, alcanzando en varios casos montos cercanos o incluso superiores a los US$ 80 y US$ 90 millones, particularmente en plebiscitos, elecciones presidenciales y segundas vueltas, caracterizadas por una mayor participación ciudadana“.

En dos elecciones se han superado los US$90 millones en pérdidas para el comercio desde entonces: ambos plebiscitos constitucionales de salida, los cuales llegaron a US$99 millones cada uno.

María Teresa Vial explica que “el cierre obligatorio del comercio en días de votación no mejora la participación y sí genera costos económicos y sociales significativos. Solo este año, los ocho feriados obligatorios —entre ellos los vinculados a procesos electorales— implicaron pérdidas estimadas por la CCS en más de US$ 1.300 millones, equivalentes a cerca del 2% de las ventas anuales del comercio formal".

En ese sentido, recalca que es necesaria una revisión integral de la normativa sobre feriados, que permita compatibilizar de manera equilibrada el ejercicio de derechos políticos con el normal desarrollo de la actividad económica y social.

“La experiencia comparada demuestra que, en países con voto obligatorio y altos niveles de participación electoral, los procesos se desarrollan con plena normalidad de la actividad económica. En tales casos, se resguarda el derecho al sufragio mediante permiso“, concluyó.

PURANOTICIA