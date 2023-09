Exportaciones no tradicionales acumulan alza de 5% en 2023 y suman cifra récord por US$ 30.683 millones

En los primeros ocho meses del año, las exportaciones no tradicionales anotaron una expansión de 5% frente a enero-agosto de 2022, sumando operaciones por US$ 30.683 millones. Este monto representa el mayor valor para un período similar desde que existe registro.

Estos datos fueron entregados en un nuevo Informe Comercial Mensual que elabora la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI). En esta línea, y según el estudio SUBREI, se puede agregar que en el período Chile ha exportado más de 4.380 productos no tradicionales diferentes, con más de 2.500 de ellos anotando alzas en sus embarques al mundo.

Entre los productos no tradicionales que destacan en el período están las embarcaciones de jurel (+9,5%), nueces (+10,5%), cartulinas (+7,8%), mejillones (+15,8%) y avellanas (+174,5%).

Entre los otros envíos destacados están concentrados de filetes de salmón, granos de avena, neumáticos, mandarinas, semillas, aceite de oliva virgen extra, ciruelas deshidratadas, clementinas, tocino, arándanos rojos en conserva, yogur, cuadernos, alimentos para mascotas, cápsulas fulminantes para la minería, rosa mosqueta deshidratada, bulbos de tulipán, agar-agar, trufas, flores de peonías, tejidos de lana, medicamentos, zarzaparrillas, quesos y galletas, entre otros.

Entre los envíos no tradicionales también están consideradas las exportaciones de hidróxidos y sulfatos de litio, los que registraron en el período un explosivo crecimiento de 267% (+US$ 589 millones) y 839% (+US$ 557 millones), respectivamente.

Por destino, Estados Unidos se posicionó como el principal país de los envíos no tradicionales de Chile, con US$ 7.317 millones, anotando un alza del 2% frente a los primeros ocho meses de 2022 (+US$ 109 millones). Le siguió en importancia China con operaciones por US$ 5.054 millones, marcando un crecimiento del 18% (+US$ 757 millones) y, en tercer lugar, se situó Brasil con embarques por US$ 1.785 millones, experimentando una caída del 12% (-US$ 244 millones).

Además de Estados Unidos y China, otros destinos en donde más aumentaron los envíos no tradicionales fueron Corea del Sur (+US$ 527 millones; +47%), Canadá (+US$ 278 millones; +75%), Bélgica (+US$ 276 millones; +86%), Bolivia (+ US$ 211 millones; +76%), India (+US$ 146 millones; +74%) y Ecuador (+US$ 115 millones; +28%).

Por región, la Metropolitana lideró los envíos no tradicionales del país con embarques por US$ 6.170 millones, experimentando un alza del 18% (+US$ 925 millones), le siguieron en importancia Los Lagos con operaciones por US$ 4.571 millones (+4%; +US$ 169 millones) y Antofagasta con ventas al exterior por US$ 4.550 millones (+41%; +US$ 1.323 millones).

Otras regiones con envíos no tradicionales al alza fueron Atacama, Tarapacá, Los Ríos, La Araucanía y Arica y Parinacota.

“En el volátil contexto internacional, nuestra política comercial debe ser uno de los pilares de la productividad y prosperidad del país, contribuyendo a la diversificación de la canasta exportadora, a la agregación de valor a nuestros envíos, y por, sobre todo, procurar que la expansión de la economía sea una oportunidad para incluir a todos los actores de nuestra sociedad, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas lideradas por mujeres y los pueblos originarios”, comentó Claudia Sanhueza, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales.

Exportaciones de servicios al alza

Según el estudio, las exportaciones de servicios sostienen una sólida trayectoria de crecimiento, acumulando a agosto ventas al exterior por US$ 1.436 millones, anotando un alza del 49% con respecto a los primeros ocho meses de 2022 y marcando un récord de envíos para un periodo similar.

Las cinco principales categorías de exportación en esta categoría durante el período fueron los servicios de “hosting para sitios web y correo electrónico” (US$ 160,5 millones), “mantenimiento y reparación de aeronaves” (US$ 159,2 millones), “apoyo técnico en computación e informática vía internet” (US$ 138,3 millones), “asesoría en tecnologías de la información” (US$ 68 millones) y asesorías en gestión de proyectos de ingeniería (US$ 55,6 millones).

Y entre los servicios que más crecieron en el periodo destacan los de “diseño de software original”, “I+D en la química y la biología”, “diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de la información” y “filmación de películas mediante técnicas de animación”. Los servicios nacionales arribaron a un total de 130 mercados, liderados por Estados Unidos (US$ 471 millones), Perú (US$ 281 millones), Colombia (US$ 135 millones), Reino Unido (US$ 48 millones) y Suiza (US$ 47 millones).

Exportaciones totales

A agosto 2023, las exportaciones totales del país ascendieron a los US$ 65.713 millones, registrando una expansión del 0,6% (+US$ 386 millones), explicada en gran parte por el alza del 5% de los embarques no tradicionales, los que contribuyeron a mitigar la caída del 3% de los envíos tradicionales.

Esto porque, al realizar el desglose las exportaciones tradicionales sumaron en su conjunto un total de US$ 35.029 millones, anotando una caída del 3% (-US$ 1.076 millones). Lo anterior se explica por los descensos de 15,5% en los envíos carbonato de litio (-US$ 857 millones y que son considerados en la categoría de tradicionales) y de 12,7% en las exportaciones de celulosa (-US$ 233 millones), las que no pudieron ser compensada por el alza del 0,05% en las ventas al exterior de cobre (+US$ 14 millones).

Pese al leve crecimiento de las exportaciones totales, la subsecretaria Sanhueza destacó que en este informe ya se aprecia una recuperación de la cantidad de empresas con ventas al exterior, contabilizándose un total de 7.047 exportadoras, cifra que no se registraba desde el año 2015. “Todo un mérito de nuestras emprendedoras y emprendedores a lo largo del país”, agregó.

Finalmente, el intercambio comercial de Chile sumó US$ 123.158 millones en los primeros ocho meses de 2023, registrando una caída del 10,3% frente a igual periodo de 2022 (-US$ 14.146 millones).

Las importaciones registraron un valor de US$ 57.445 millones, marcando una caída del 20,2% (-US$ 14.553 millones) con respecto al periodo enero-agosto de 2022, ligada a las caídas del 19,9% en los bienes intermedios (-US$ 7.725 millones), del 27,5% en los bienes consumo (-US$ 5.560 millones) y del 9,6% en los bienes de capital (-US$ 1.248 millones).

PURANOTICIA