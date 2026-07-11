Exportaciones no cobre no litio logran récord y crecen 10,3% en el primer semestre

El Informe de Exportaciones no Cobre no Litio de ProChile destaca el mejor primer semestre de la historia en esta categoría, con un registro de US$27.355 millones, un crecimiento de 10,3% respecto al mismo período del año 2025.

Si se comparan los datos pertenecientes solo al mes de junio, el crecimiento es aún mayor, ya que el año 2026 los envíos sumaron más de US$ 4.409 millones, lo que significa un aumento de 31,6% con respecto a 2025.

Por sectores, los crecimientos más importantes corresponden a Minerales (US$5.167 millones, +55,5%), Manufacturas (US$5.056 millones, +40,7%) y Servicios (US$1.844 millones, +17,3%).

En términos generales, los envíos no cobre no litio del primer semestre del año 2026 sumaron 3.594 bienes y/o servicios, llegaron a 183 mercados y fueron realizados por 5.631 empresas.

SALMÓN Y TRUCHA

En el análisis más detallado, los envíos de Pesca y Acuicultura crecieron 6,4% impulsados por las exportaciones de salmón y trucha con US$3.504 millones y +6,5%. Estados Unidos con US$1.360 millones y +1,4%, Japón con US$539 millones y +1% y Brasil con US$520 millones y +9,8% son los principales destinos de estos envíos.

Otro hito del sector en el período son los envíos de jurel, que anotaron US$ 350 millones y un crecimiento de +18,8%. Países africanos como Costa de Marfil (US$120 millones, +34,8%) y Burkina Faso (US$74 millones, +219,9%) se ubican como principales receptores.

Además, destacaron el crecimiento de otros mercados como Ghana (US$ 15 millones, +10,8%), Perú (US$ 14 millones, +318,7%) y Reino Unido (US$ 6 millones, +290,8%).

Otros productos destacados de Pesca y Acuicultura son las harinas de pescado (US$349 millones, +29%), mejillones (US$231 millones, +11,5%), aceites de pescado (US$141 millones, +29,5%) y bacalao de profundidad (US$70 millones, +51,2%); lo que da cuenta del dinamismo de este sector y de la diversidad de la oferta nacional.

Otro sector relevante en el crecimiento total de los envíos no cobre no litio fue el de Servicios con US$ 1.844 millones y un alza de 17,3%, impulsada principalmente por TICs (US$ 583 millones, +19,8%), mantenimiento y reparación (US$ 370 millones, +106,8%), Servicios Financieros (US$ 142 millones, +9,2%) y Asesorías (US$ 126 millones, +18,3%).

Como es tradicional, Estados Unidos se mantiene como primer destino con US$ 532 millones y +7%, seguido por Perú con US$ 432 millones y +31,3% y Colombia con US$ 176 millones y +22,6%.

El dato relevante dentro de este sector es el crecimiento de Argentina como mercado receptor con US$ 53 millones y un aumento de +44%. Otro ejemplo similar ocurre con México, que registra US$ 50 millones y +26% en el período.

CHINA PRINCIPAL DESTINO INDUSTRIAL

Las Manufacturas también registraron un crecimiento importante con envíos por US$ 5.056 en el período, lo que significa un aumento de +40,7%. En este segmento destacan los envíos de Yodo (químico inorgánico) con US$ 949 millones y +36,9%; Sulfatos (cobre, aluminio, níquel y otros) con US$ 728 millones y +677% y Productos de hierro y acero con US$ 449 millones y +61,1%.

Respecto a mercados, China se posiciona como primer destino para este tipo de envíos con US$ 1.237 millones y +203,4%. Más atrás se ubican otros mercados como Estados Unidos (US$ 709 millones, +12,6% y Perú US$ 407 millones, +29,2%). Argentina vuelve a aparecer con un crecimiento de +3% (US$ 211 millones), mientras que India también destaca con envíos por US$ 155 millones y +17,1%.

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