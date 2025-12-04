Exportaciones de servicios de Chile superan por primera vez los US$ 3.000 millones y marcan récord histórico

Las exportaciones de servicios de Chile han alcanzado un hito histórico al superar por primera vez los US$ 3.000 millones, consolidando al sector como un pilar clave de la economía nacional.

Según informó ProChile, en el período enero–noviembre de 2025, las exportaciones de servicios sumaron US$ 3.034 millones, lo que representa un crecimiento del 20,5% respecto al mismo período del año anterior.

Este desempeño fue impulsado por una diversificación de mercados: los principales destinos fueron Estados Unidos (US$ 1.060 millones, +26,3 %), Perú (US$ 543 millones, +24,5 %) y Colombia (US$ 243 millones, +31,8%). Además, destinos como Reino Unido y Países Bajos registraron crecimientos de 54,1% y 216,3%, respectivamente.

Entre los servicios exportados destacaron las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) con envíos por US$ 1.046 millones +18,1%, servicios de administración con US$ 296 millones +93,5%, asesorías con envíos por US$ 242 millones +134%, y servicios financieros con US$ 269 millones +14,4%, evidenciando un salto en la sofisticación de la oferta nacional.

El director general de ProChile, Ignacio Fernández, afirmó que “este récord confirma que más allá de las exportaciones tradicionales de bienes, los servicios siguen consolidándose como un sector muy potente, asociado a talento e innovación, con una oferta muy competitiva, que permite a Chile diversificar su matriz exportadora y adaptarse a las oportunidades de una economía global con servicios altamente especializados en diferentes áreas”.

EXPORTACONES NO COBRE NO LITIO

Además, en el período las exportaciones totales no cobre–no litio experimentaron un alza de 9,9% alcanzando US$44.126 millones. Solo en noviembre este tipo de envíos alcanza US$3.868 millones con un crecimiento de 13,8%.

El sector agropecuario fue el que más creció con US$12.252 millones con un alza de 13,8% respecto al periodo enero – noviembre 2024, siendo China el principal mercado de destino con US$2.943 millones (+11%) seguido de Estados Unidos con US$ 2.309 millones (+6,6%).

En este macro sector destacaron cerezas frescas que anotaron exportaciones por US$ 2.391 millones con un alza de 17,6%, uvas frescas con US$ 944 millones (+1,4%) y las nueces con US$ 589 millones (+55,7%).

El sector de pesca y acuicultura también muestra un destacado desempeño en el periodo con exportaciones por US$ 8.438 millones y un alza de 5,1%, siendo Estados Unidos el principal mercado de destino con US$2.692 millones (+2,0%), seguido de Japón (US$1.209 millones + 10,3%).

Destacan el salmón y trucha que anotó exportaciones por US$ 5.990 millones con un alza de 3,3%, el jurel con US$4.55 millones (+19,5%) y los mejillones con US$ 289 millones (+3,2%).

