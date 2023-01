Exportaciones chilenas durante el año pasado alcanzaron US$ 97.491 millones, un 2,9% más que el 2021

En 2022 las exportaciones sumaron US$ 97.491 millones, con un alza de 2,9% (+US$ 2.762 millones). Las importaciones, a su vez, se empinaron hasta los US$ 104.407 millones CIF, aumentando un 13% con respecto a 2021 (+US$ 12.210 millones).

De este modo, el intercambio comercial de Chile escaló hasta los US$ 201 mil millones, sobrepasando en 8% al valor registrado en 2021. Asimismo, las importaciones en valor FOB ascendieron a US$ 94.633. Con ello, el balance comercial fue un superávit de US$ 2.858 millones según informe de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con cifras del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

El Subsecretario José Miguel Ahumada destacó el crecimiento de las exportaciones, a pesar de que “en 2022, eventos externos tales como la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis energética en Europa, y el endurecimiento de las políticas monetarias para reducir la inflación, han causado una fuerte volatilidad en los mercados de productos básicos, interrupciones en las cadenas de suministro, y una clara tendencia a la desaceleración del comercio mundial”.

El aumento de las exportaciones del país se explica por la oferta no cobre, que cerró el año con ventas al exterior por más de US$ 53.600 millones. Esto marca un alza del 29% en comparación al año 2021 (+US$ 12.149 millones). Los embarques distintos al cobre generaron el 55% de las ventas al exterior del país en 2022.

El carbonato de litio se posicionó en 2022 como el principal producto de la oferta no cobre, con embarques por US$ 7.763 millones. Esto representa un incremento del 777% con respecto al año 2021 (+US$ 6.878 millones). De esta forma, el carbonato de litio justificó por sí solo el 8% de las exportaciones del país en 2022.

Le siguen en importancia las alzas en las ventas al exterior de salmón (US$ 1.366 millones), yodo (+US$ 526 millones), abonos (+US$ 484 millones), cerezas frescas (+US$ 347 millones), nitrato de potasio (+US$ 202 millones) y carne de ave (+US$ 201 millones). Otras alzas destacadas del año se registraron en maquinarias, uvas frescas, madera contrachapada, metanol, mejillones, fruta deshidratada, neumáticos y truchas.

En 2022, las ventas al exterior del país se dirigieron a un total de 194 destinos, y en 126 de estos se contabilizaron alzas en el valor de los embarques. Las mayores alzas en términos de valor exportado las exhiben China (+US$ 4.437 millones), Corea del Sur (+US$ 1.333 millones), Japón (+US$ 748 millones), México (+US$ 447 millones), Bélgica (+US$ 304 millones), Perú (+US$ 299 millones), Costa Rica (+US$ 286 millones), Colombia (+US$ 271 millones) e India (+US$ 190 millones).

En 2022, el número de empresas con ventas al exterior se elevó hasta las 7.781 exportadoras, representando un incremento del 7% en comparación con 2021. El sector manufacturero fue el que más exportadoras incorporó en 2022 (+456), seguido por los servicios (+33), minería (+23), pesca y acuicultura (+9) y vinos (+7).

De acuerdo con el tamaño de sus ventas, el 42% de las exportadoras del periodo fueron pequeñas y medianas empresas (Pymes), un 36% grandes empresas y un 8% fueron microempresas. En cuanto a su aporte al valor exportado, las grandes empresas generaron el 97,2% de los envíos del país, las Pymes un 2,3% y las microempresas un 0,2%.

“Es importante destacar el incremento en el número de empresas exportadoras en 2022, destacando el alza en el sector de manufacturas. Luego de dos años de caídas en el número de empresas exportadoras, es clave seguir promoviendo y facilitando la internacionalización de las empresas” apuntó el Subsecretario Ahumada.

En cuanto a las exportaciones de servicios, escalaron hasta los US$ 1.606 millones en 2022, anotando un crecimiento del 17% frente a 2021 (+US$ 232 millones). Los servicios de “tecnologías de la información” generaron el 30% de las ventas al exterior, seguidas por los servicios de “asesorías” (18%) y los servicios de “mantenimiento y reparación” (17%).

Las exportaciones del sector llegaron a 138 mercados de destino, siendo liderados por Estados Unidos con US$ 539 millones, seguido de Perú (US$ 327 millones), Colombia (US$ 149 millones), Reino Unido (US$ 60 millones) y Suiza (US$ 60 millones).

Otros servicios con alzas en sus prestaciones al exterior fueron los de “filmación de películas cinematográficas para comerciales”, los “servicios de ingeniería para instalaciones de la minería metálica extractiva distinta del cobre” y los “servicios de filmación de películas, para su proyección en salas de cine y televisión, mediante técnicas de animación”.

El Subsecretario Ahumada destacó que “considerando el dinamismo de la demanda mundial por las exportaciones industriales y de servicios, es fundamental impulsar su competitividad en los mercados externos. Para ello es prioritario potenciar una oferta exportable basada en el conocimiento y la innovación, generando más oportunidades para que las empresas nacionales creen y distribuyan riqueza a lo largo del país”.

En el balance anual de los envíos según la región de origen de los embarques, las mayores alzas las registraron Antofagasta (+US$ 5.828 millones), Valparaíso (+US$ 2.973 millones), Los Lagos (+US$ 1.376 millones), Biobío (+US$ 1.328 millones), Metropolitana (+US$ 722 millones), Magallanes (+US$ 478 millones), Maule (+US$ 163 millones), La Araucanía (+US$ 48 millones), Arica y Parinacota (+US$ 26 millones) y Aysén (+US$ 11 millones).

China, Estados Unidos, Mercosur, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico originaron el 81% de las importaciones totales de Chile, siendo China el principal proveedor del país con US$ 24.146 millones, aunque con una disminución de 5% en valor con respecto a 2021. Las importaciones desde Estados Unidos cerraron en US$ 20.525 millones, marcando un crecimiento del 38% frente a 2021.

Diciembre 2022

El intercambio comercial del país contabilizó US$ 16.590 millones, experimentando una caída del 10,9% en comparación a diciembre de 2021. La balanza comercial registró un superávit de US$ 1.846 millones.

Las ventas al exterior anotaron operaciones por US$ 8.895 millones, experimentando un descenso del 1,6% en comparación con el doceavo mes de 2021. Esta leve caída internanual se debe al menor valor exportado de los embarques de cobre, que para el mes de diciembre se situó en -13%, equivalentes a una disminución de US$ 649 millones. A pesar de lo anterior, esto fue contrapesado por el alza en los envíos de carbonato de litio, yodo, salmón, celulosa, cerezas, oro, plata, maquinarias, cartulinas, neumáticos y jugos de fruta.

Las cerezas frescas anotaron en diciembre de 2022 embarques por US$ 505 millones, superando en 6,2% a los envíos del mismo mes en 2021.

Las importaciones por su parte sumaron US$ 7.696 millones CIF, sufriendo una caída del 20% frente a diciembre de 2021, se registran descensos en todas las categorías de bienes: intermedios (-17%), consumo (-32%) y capital (-9%). A pesar de lo anterior, se registran alzas en las importaciones de gas natural gaseoso, buses, camiones y vehículos de carga, diésel, máquinas para la minería y la construcción, gas licuado, azúcar, trigo, maíz y automóviles.

