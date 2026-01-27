Exministro Patricio Melero tomará la presidencia de SalmonChile en marzo

El gremio SalmonChile definió a Patricio Melero como su nuevo presidente, cargo que asumirá formalmente a partir del 1 de marzo, en reemplazo de Arturo Clément, quien continuará apoyando la transición como past president por un período de tres meses.

Tras su designación, Melero destacó la relevancia del sector salmonicultor para la economía nacional y los desafíos que enfrenta la industria. “La salmonicultura es hoy el segundo producto de exportación del país y tiene un enorme potencial para seguir creciendo y ampliando sus mercados, generando así más empleos de calidad e inversiones. Asumo el desafío de presidir SalmonChile con el propósito de impulsar ese crecimiento en un marco de sustentabilidad ambiental, innovación tecnológica y colaboración público-privada que genere mayores certezas que faciliten su desarrollo”, afirmó.

En paralelo, el directorio del gremio informó que el actual gerente de Asuntos Corporativos, Tomás Monge, asumirá como gerente general de SalmonChile a partir del 1 de febrero, como parte de los ajustes en la estructura directiva de la organización.

Melero es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y cuenta con una extensa trayectoria política. Fue diputado por la Región Metropolitana entre 1990 y 2021, presidió la Cámara de Diputados entre 2011 y 2012 y se desempeñó como ministro del Trabajo y Previsión Social durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, entre 2021 y 2022.

En su paso por el Congreso, el también expresidente de la UDI integró y presidió en cinco períodos la comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados, participando en la aprobación de la primera Ley de Pesca y Acuicultura en 1991.

