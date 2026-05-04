Éxito recaudatorio del SII: Compras en portales extranjeros aportan US$94 millones en IVA

Desde que comenzó a regir el término de la exención tributaria el pasado 25 de octubre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha logrado reunir US$94 millones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a las adquisiciones realizadas en portales internacionales.

En información recogida por el diario La Tercera, el director del organismo fiscalizador, Jorge Trujillo, valoró las cifras obtenidas y aseguró que “estos resultados confirman que vamos avanzando en el objetivo de igualar la cancha para los contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias, combatiendo la evasión asociada al comercio informal”.

Asimismo, la autoridad tributaria instó a los consumidores “a preferir las plataformas inscritas ante el Servicio para realizar sus compras internacionales de bienes por hasta 500 dólares, ya que eso les permitirá contar con una mayor garantía de que recibirán su compra de manera más expedita y, con ello, están aportando también a una correcta declaración y pago del IVA”.

Respecto a la aplicación de este gravamen del 19% sobre la totalidad de los artículos físicos provenientes del exterior, el director del SII precisó que "en los dos primeros reportes de declaración y pago de este impuesto, se logró una recaudación total de $ 85 mil millones, unos US$94 millones".

Al desglosar los datos, la entidad detalló que durante el lapso inicial de rendición —comprendido entre octubre y diciembre del 2025—, un total de 28 sitios web efectuaron sus declaraciones. Esto se tradujo en ingresos fiscales cercanos a los $37 mil millones, cifra equivalente a unos US$41 millones.

Posteriormente, en la segunda etapa correspondiente a los meses de enero a marzo del 2026, el número de portales declarantes se incrementó a 30. En dicho trimestre, los montos percibidos ascendieron a $48 mil millones, lo que representa aproximadamente US$53 millones.

Aliexpress, Amazon, Temu, Shein y Ebay se posicionaron como los cinco comercios electrónicos que concentraron el mayor aporte recaudatorio por parte de los usuarios. Frente a este escenario, desde la institución afirman que “Estos resultados son concordantes con las estimaciones iniciales del SII”.

Previo a la puesta en marcha de la normativa, el organismo llevó a cabo una exhaustiva labor de acercamiento con los delegados de las firmas internacionales de intermediación con mayor presencia en el mercado chileno. El propósito de estas reuniones fue resolver inquietudes y fomentar su adhesión al régimen simplificado, asegurando así el correcto abono del IVA en esta clase de operaciones.

De cara a los próximos meses, el ente fiscalizador tiene programado auditar que la coherencia entre los tributos declarados y pagados coincida con los registros reales de comercialización y despacho de productos.

Sobre este proceso de control, desde la entidad fiscalizadora puntualizaron: “Esto, en base a la información que el SII recibe de los bancos, sobre las transacciones de bienes realizadas a través de tarjetas de crédito, débito, u otros sistemas de pago similares, lo que permite potenciar la fiscalización de este impuesto”.

A lo anterior se suma el cruce de antecedentes proporcionados por Aduana. Esta información resulta clave para identificar aquellas encomiendas que declaran haber retenido el IVA directamente en el país de origen a través del portal de ventas.

En relación con este flujo de datos, Jorge Trujillo concluyó que “es posible monitorear la inscripción y controlar el correcto pago de este impuesto por parte de estas plataformas, a través de procesos automatizados diseñados y construidos con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la mayor recaudación directa que se comienza a obtener con la implementación del IVA a los bienes por hasta US$500, de forma similar a como se hace con el IVA a los servicios de plataformas extranjeras”.

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