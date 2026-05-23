Uno de cada tres trabajadores jóvenes planea cambiar de empleo en 2027

Un informe de la empresa de recursos humanos Randstad llamado "Generación Z en el mundo laboral: enfocados en el futuro, moviéndose rápidamente" reveló que el 33% de los integrantes de la Generación Z (nacida entre 1997 y 2012) planea cambiar de trabajo en el próximo año.

Tal porcentaje destaca en comparación con el 21% de los Millennials (1981 a 1996), 16% de la Generación X (1965 a 1981) y 18% de los Baby Boomers (1946 a 1964).

Basado en una encuesta global a 11.250 trabajadores y en el análisis de más de 126 millones de ofertas de empleo, el trabajo señala además que sólo el 11% de la Generación Z piensa permanecer indefinidamente en su puesto actual, frente al 20% de los Millennials, el 28% de la Generación X y el 23% de los Baby Boomers.

La investigación precisa datos decisivos sobre la forma en que la Generación Z está reconfigurando las trayectorias profesionales.

La permanencia promedio durante los primeros cinco años de carrera es de sólo 1,1 años, muy por debajo de los Millennials (1,8), la Generación X (2,8) y los Baby Boomers (2.9).

Esto no debe interpretarse como falta de ambición o de lealtad, sino que como un movimiento deliberado hacia roles que ofrezcan aprendizaje, crecimiento y mayor alineación con valores personales.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, Uruguay y México, señaló que "los datos muestran que esta mayor movilidad laboral de la Generación Z plantea desafíos adicionales a las organizaciones a la hora de atraer y retener talento".

"Esta nueva realidad nos interpela para repensar cómo construimos trayectorias profesionales atractivas, con aprendizaje continuo y oportunidades de impacto real que satisfagan los deseos y necesidades de los trabajadores más jóvenes", añadió.

Al profundizar sobre los motivos que llevan a los miembros de la Generación Z a concretar un cambio laboral, el informe indica que, descontando el factor salarial, la falta de desarrollo profesional es la razón principal para cambiar de empleo entre ellos (14%), mientras que para los Millennials representa también un 14%, para la Generación X un 11% y para los Baby Boomers un 8%.

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