Estos son los nuevos requisitos para otorgamiento de licencias médicas que rigen desde este domingo

A contar de este domingo 24 de mayo comenzarán a regir nuevos requisitos para la emisión de licencias médicas, según dispuso la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), debido a las modificaciones a la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de tales documentos.

Esta normativa establece que sólo podrán emitir licencias profesionales de la salud (médicos cirujanos, cirujano-dentistas y matronas) inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI), administrado por la Superintendencia de Salud.

El registro permite verificar que las y los profesionales de la salud estén legalmente habilitados para ejercer en nuestro país y acceder información transparente sobre su capacidad.

Las y los médicos cirujanos que hayan obtenido su título profesional a partir del 19 de abril de 2009 deberán acreditar la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) para mantener la habilitación que les permite emitir licencias médicas.

La ley contempla una excepción para médicos especialistas y subespecialistas certificados en Chile ante entidades autorizadas por el Ministerio de Salud, como la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem) u otros organismos acreditados, quienes podrán continuar emitiendo licencias médicas aún cuando no hayan rendido el Eunacom.

Estas exigencias comenzarán a ser aplicadas desde este domingo 24 de mayo, fecha a partir de la cual quienes no cumplan con los requisitos establecidos quedarán inhabilitados para emitir licencias médicas.

La Suseso instruyó a los operadores de licencias médicas electrónicas, las empresas Imed y Medipass, para que implementen medidas informativas y de control.

Una de ellas es que los sistemas desplieguen alertas dirigidas antes del domingo a los profesionales que quedarán inhabilitados por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley de acuerdo a los registros de profesionales entregados por la Superintendencia de Salud.

Desde esa fecha, además, los operadores deberán inhabilitar para la emisión de licencias médicas a las y los profesionales que no cumplan con los requisitos de la nueva normativa.

PURANOTICIA