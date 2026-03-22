Estudio revela el costo fiscal del Mepco: Supera los US$2.000 millones desde su creación en 2014

Un estudio del economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, mostró que entre julio 2014 y marzo de 2026 el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) ha significado un costo fiscal de US$2.194 millones.

Según publica La Tercera, en el desglose se aprecia que en estos más de 11 años ha habido periodos en que el Mepco ha actuado en las dos direcciones. En 2014, logró ingresos por US$107 millones, luego el 2015 dejó de recaudar US$88 millones; el 2016 hubo una menor recaudación por US$79 millones; el 2017 una merma de US$61 millones y en 2018 menos recursos por US$23 millones.

En 2019 y 2020 logró ingresos por US$102 y US$410 millones, respectivamente. En 2021, el costo fiscal fue de US$738 millones y en 2022 la menor recaudación fue de US$2.376 millones.

Entre 2023 y 2025 el mecanismo logró ingresos de US$417 millones, US$72 millones y US$114 millones, en cada uno.

A su vez, hasta antes de que comenzara el conflicto en Irán, es decir, en enero y febrero de este año, el Mepco había logrado una recaudación de US$90 millones, pero en marzo la situación cambió y en los primeros 19 días le ha significado menores recursos por US$140 millones. Así, en suma, el lo que va del año el saldo es negativo en US$50 millones.

Juan Ortiz señala que lo primero que se debe indicar a la hora de evaluar el mecanismo es su objetivo. “El Mepco es un mecanismo de suavizamiento en cuanto a la volatilidad del precio, por lo tanto, cuando uno observa esta dinámica, el mecanismo sí ha logrado cumplir el objetivo, es decir, ha reducido dicha volatilidad en el traspaso a precios”.

En cuanto al impacto fiscal, el economista sostiene que, si se excluye el 2022, año en que hubo un shock fuerte en el precio del petróleo por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, “se observa que efectivamente el sistema ha tenido un ingreso neto para el Fisco. Es decir, que, en promedio, el nivel acumulado ha sido superavitario desde el punto de vista de mayor recaudación fiscal”.

Así, detalla, si se toman las cifras entre 2024 y marzo de 2026, sin considerar el 2022, el Fisco recaudó US$182 millones.

Sin embargo, el problema aparece cuando hay episodios de shock que disparan el precio internacional del petróleo y por ende el precio interno de los combustibles.

“Ante un shock estructural del mercado, como lo vimos en el 2022, y como lo estamos viendo ahora en 2026, producto de un incremento significativo del precio del petróleo en el mercado internacional, la operación del sistema se ve fuertemente tensionada, lo cual lleva a que, por la forma como opera, se deban gatillar niveles de subsidios muy altos a través del tiempo”, comenta Ortiz.

Para el experto, eso es algo “que se debe considerar”, porque efectivamente “hay un costo fiscal bien importante como mecanismo de suavizamiento en cuanto a la operación del sistema”.

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