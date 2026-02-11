Escondida superó la producción de cobre de Codelco en 2025

La Corporación Chilena del Cobre (Cochilco) informó que la producción nacional del metal rojo a diciembre de 2025 alcanzó un total de 5.415.271 toneladas, lo que representa una caída de 1,6% respecto de 2024, cuando se produjeron 5.505.890 toneladas.

Según detalla La Tercera, las siete divisiones de Codelco elaboraron un total de 1.334.389 toneladas, lo que significó una leve alza de 0,4%. En cambio Escondida, de la gigante australiana BHP, presentó una producción mayor que las divisiones de Codelco en 11 toneladas, con 1.345.132 toneladas.

En todo caso, considerando sus participaciones accionarias en El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y en Quebrada Blanca (10%), la producción de Codelco fue de 1.439.607 toneladas de cobre. Un alza de 0,7% frente a lo que produjeron el 2024.

Al sumar las producciones de las divisiones de Codelco y la de Escondida, ambas representaron el 49% de toda la elaboración nacional del metal rojo durante el año pasado, con una fuerza productiva de 2.679.521 toneladas de cobre.

En los últimos diez años, la producción de la estatal ha experimentado una tendencia de producción a la baja, mientras que la minera privada Escondida ha ido al alza. Si se compara 2015 y 2025, Codelco ha tenido un descenso productivo de 23%, en tanto Escondida un alza de 17%.

La producción nacional del 2025 se dio en medio de precios favorables para el cobre. En la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre promedió durante ese periodo US$4,51 la libra, un alza de 9% versus 2024.

Considerando los grandes yacimientos mineros privados, solo Escondida reportó números positivos. Tanto Collahuasi como Los Pelambres registraron caídas en su producción. Si ambas faenas produjeron en 2024 un total de 890 mil toneladas de cobre, durante el año anterior elaboraron 712 mil toneladas. Una caída de 20%.

“Esta pasa a ser la tercera producción más baja de la última década, luego de las 5.330.000 toneladas alcanzadas en 2022 y las 5.250.000 toneladas alcanzadas en 2023“, declaró al respecto, el analista senior de estudios de Cesco, Cristián Cifuentes.

“En general 2025 estuvo marcado por eventos operativos estructurales que afectaron de una u otra forma la producción nacional. Desde menores leyes en grandes operaciones, pasando por restricciones hídricas, eventos de estabilidad geomecánica, accidentes fatales, riesgos sistémicos de energía y clima, hasta restricciones en temas como manejo de relaves fueron los observados durante este año”, precisó el experto.

