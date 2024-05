Envíos de fruta fresca, vinos y alimentos logran importantes crecimientos durante los primeros cuatro meses del 2024

Un importante avance registraron las exportaciones de diversos sectores de bienes y servicios relevantes dentro de la canasta exportadora del país durante los primeros cuatro meses de 2024, según el adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

“A pesar de los persistentes desafíos del escenario internacional, las cifras del periodo nos entregan resultados alentadores en los principales rubros de exportación, con alzas en las ventas al exterior en la minería, los alimentos, las frutas frescas, vinos, celulosa y servicios. Lo anterior es de gran importancia por su aporte al desarrollo productivo del país, pues bajo estas industrias exportadoras se ha desarrollado una gran red de empresas que proveen de insumos y servicios, agregando valor y generando empleos en las distintas regiones”, señaló la subsecretaria Claudia Sanhueza.

Durante enero-abril de 2024 destacaron los envíos de fruta fresca, que cierran su temporada estival con embarques por US$ 4.212 millones, un alza del 13% frente al mismo período del año pasado (+US$ 485 millones). Los mayores incrementos estuvieron dados por los envíos acumulados de cerezas, uvas, arándanos y ciruelas.

En tanto, los envíos de vinos sumaron US$ 512 millones, cerrando el período con un incremento de un 10% respecto de igual período de 2023 (+US$ 47 millones). El 79% de los embarques correspondieron a vinos embotellados, donde destacaron las mezclas con denominación de origen y las variedades Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Carmenere, Merlot, Pinot Noir, Malbec y Syrah.

Las ventas en el exterior de alimentos marcaron su mejor desempeño para el primer tercio del año desde que se tiene registro, sumando US$ 4.186 millones, lo que significó un alza del 1,6% en relación con igual período de 2023 (+US$ 65,7 millones). En esta categoría destacan los embarques de fruta deshidratada (que también marcaron su propio máximo histórico), fruta congelada y conservas de pescados, entre otros productos destacados.

De hecho, en el caso de los envíos tradicionales, la minería nuevamente lidera con embarques por US$ 17.704 millones en los cuatro primeros meses del año, un alza del 4,1% con respecto a igual periodo del año 2023 (+US$ 695 millones). En este dinamismo han incidido las alzas registradas por el cobre, oro, hierro y plata. Mientras que las exportaciones de celulosa sumaron ventas totales al exterior por US$ 946 millones, un 3,6% superiores a lo registrado durante enero – abril del año 2023 (+US$ 33 millones).

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Las exportaciones de servicios alcanzaron los US$ 898,2 millones en los primeros cuatro meses del 2024, lo que representa un incremento de un 34% con respecto a igual periodo del año 2023.

Los cinco servicios más exportados fueron los de “mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos” (US$ 135,4 millones), “suministro de sedes (hosting) para sitios Web y correo electrónico” (US$ 83,7 millones), “apoyo técnico en Computación e Informática, vía internet” (US$ 75 millones), “diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información” (US$ 43,8 millones) y “asesoría en tecnologías de la información” (US$ 37.7 millones), en su conjunto concentran el 42% de las exportaciones de servicios del período.

Cabe destacar que, durante los cuatro meses en análisis, estas cinco categorías de servicios registran importantes alzas en sus prestaciones al exterior, también se destacan las exportaciones de servicios de “I+D en las ciencias médicas y farmacéuticas”, “soporte logístico inbound y outbound”, “asesoría en gestión administrativa de empresas” y “servicios financieros por concepto de testigos expertos”, entre otros.

INTERCAMBIO COMERCIAL

El análisis de la Dirección de Estudios de la Subrei informó que el intercambio comercial de Chile totalizó US$ 60.220 millones, anotando una contracción del 1,7% en comparación a igual período del año 2023 (-US$ 1.036 millones).

En el mismo período, las exportaciones del país sumaron US$ 33.062 millones, registrando una leve caída del 0,4% (-US$ 136 millones), principalmente debido al descenso en los envíos al exterior de litio, óxido de molibdeno y cátodos de cobre, mermas que fueron contrarrestadas en gran parte por el crecimiento exhibido en los embarques de concentrados de cobre, cerezas frescas, oro, hierro, uva fresca, celulosa blanqueada y semiblanqueada de eucaliptus, arándanos frescos, ciruelas frescas, nitrato de potasio y harina de pescado entre otros.

Por tipo de exportaciones, las no tradicionales sumaron operaciones por US$ 15.828 millones en los cuatro primeros meses del año, anotando una baja de 4,0% con respecto a enero-abril de 2023 (-US$ 657 millones). Mientras que las tradicionales acumulan ventas en exterior por US$ 17.234 millones, un alza de 3,1% en igual período.

En el caso de las importaciones, totalizaron transacciones por US$ 27.158 millones, contrayéndose un 3,2% (-US$ 899 millones), con respecto a iguales meses del año 2023. Las principales bajas se produjeron en las importaciones de petróleo, carbón mineral, vehículos de carga y gas natural licuado. A pesar de este escenario, en los cuatro primeros meses del año se aprecia un alza en las internaciones al país de las categorías de aceite lubricante, diésel, calzado, vestuario, carne, electrodomésticos y partes y piezas de maquinaria y equipos.

De esta manera, al cuarto mes del año el superávit comercial alcanzó los US$ 7.784 millones.

