Entel y América Móvil terminan acuerdo por Telefónica Chile

Entel terminó el memorándum de entendimiento con América Móvil para presentar una oferta por los activos de Telefónica Chile.

Según consignó La Tercera, hace dos semanas se presentaron las ofertas vinculantes por los activos de la filial chilena de la compañía de capitales españoles.

En ese contexto, mediante un hecho esencial enviado a la CMF, Entel comunicó que se puso término al memorándum de entendimiento con América Móvil para presentar una oferta vinculante por los activos de Telefónica.

Entel explicó que “seguirá participando en el proceso conducido por Telefónica para la venta de sus activos en Chile y, asimismo, evaluando alternativas que le permitan eventualmente presentar una oferta vinculante por dichos activos”.

“Atendido que a esta fecha el proceso de due diligence, el análisis y estudio de Telefónica y de sus activos y pasivos, no han concluido, aún no es posible indicar el alcance, el monto ni las demás condiciones de una potencial oferta vinculante ni de una eventual transacción”, indicaron.

Posteriormente, América Móvil también anunció a la CMF el fin de la alianza y señalaron que “ha suscrito con Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) un convenio de terminación del acuerdo no vinculante celebrado el pasado 18 de julio, mediante el cual se encontraban analizando presentar una oferta conjunta para la adquisición de ciertos activos y negocios relacionados con la operación de Telefónica en Chile”.

La firma ligada al magnate mexicano Carlos Slim comentó que “explorará de manera individual su potencial participación en dicho proceso”.

