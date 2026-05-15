Enap registró utilidades por US$ 200 millones en primer trimestre del año: representa un incremento de 55% en igual período de 2025

La Empresa Nacional del Petróleo informó sus resultados financieros consolidados al 31 de marzo de 2026, registrando utilidades por US$ 200 millones, lo que representa un incremento del 55% respecto de los US$ 129 millones obtenidos en igual período de 2025.

El Ebitda consolidado (ganancias antes de descuentos por intereses de deuda, impuestos y similares) alcanzó a US$ 367 millones, un crecimiento de 24% en relación a los US$ 296 millones registrados en el primer trimestre de 2025.

En la misma línea, el margen bruto del período se ubicó en US$ 351 millones, con un alza interanual de 20%, lo que demuestra la eficiencia que ha alcanzado la compañía.

"Estas cifras dan cuenta de la consolidación del positivo desempeño de Enap en los últimos años, que entre 2021 y 2025 completó cinco años consecutivos de utilidades, acumulando más de US$ 2.500 millones en dicho período", señaló la estatal.

"Un factor relevante en este desempeño ha sido la ejecución de inversiones en mantenimiento, confiabilidad y cumplimiento ambiental, las que han permitido fortalecer la disponibilidad operacional y producción de las refinerías. En línea con ello, durante el primer trimestre de 2026 la producción alcanzó del orden de 2,9 millones de metros cúbicos, el nivel más alto para un primer trimestre desde 2022", añadió.

"Comenzamos 2026 confirmando la solidez del trabajo que venimos realizando estos últimos años. Esto refleja que estos resultados son fruto del esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de Enap y de una gestión basada en la excelencia operacional, la disciplina en el control de costos, en la reducción de deuda y en decisiones estratégicas tomadas con anticipación", destacó el gerente general de la empresa, Julio Friedmann.

El ejecutivo agregó que, si bien los márgenes internacionales han contribuido en este primer trimestre, han estado a niveles similares a los de igual período del año pasado.

NO REFLEJAN CONTINGENCIA DE MARZO

Según la empresa, los resultados reflejan el desempeño operacional del período y no están asociados a las situaciones transitorias asociadas a mecanismos de estabilización de precios ocurridas en marzo.

Estos se explican principalmente por un aumento en la venta de productos de mayor valor agregado, mejores márgenes internacionales de refinación (especialmente en diésel) y un menor costo promedio de la canasta de compra de crudos.

Adicionalmente, contribuyó a este desempeño la disminución de los costos financieros, en línea con el proceso de reducción de deuda que ha venido implementando la empresa en los últimos años.

La línea de negocios de Refinación y Comercialización (R&C) registró un Resultado Antes de Impuestos (RAI) de US$ 229 millones, en comparación con los US$ 143 millones del primer trimestre de 2025. Los costos financieros de la compañía disminuyeron en US$ 2 millones respecto del mismo período de 2025, alcanzando a US$ 46 millones.

"Nuestros focos siguen siendo claros: garantizar la excelencia operacional, gestionar activamente los costos, acelerar nuevas fuentes de ingresos y continuar fortaleciendo nuestra posición financiera, resguardando en todo momento la seguridad de las personas, el cuidado el medioambiente y el cumplimiento de la normativa vigente, además de la probidad de todos quienes hoy trabajamos en esta empresa”, añadió Friedmann.

Adicionalmente, indicó que la empresa seguirá monitoreando con mucha atención la situación internacional y sus posibles impactos en los resultados de los próximos meses.

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