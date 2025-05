Enap registra en el primer trimestre de este año utilidades 17% superior a las de 2024

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó sus resultados financieros consolidados al 31 de marzo de 2025, destacando una utilidad de US$129,4 millones.

Esta cifra supera los US$ 110,5 millones obtenidos en el primer trimestre del año anterior, lo que representa un incremento de 17,1%, equivalente a US$18,9 millones.

La compañía registró un Ebitda consolidado de US$ 296,3 millones al cierre del primer trimestre de 2025. Este resultado es superior en US$ 48,3 millones (20%) respecto de los US$ 247,9 millones alcanzados en igual período de 2024.

El mejor desempeño financiero tiene relación con el aumento del margen bruto consolidado, que alcanzó los US$ 293,6 millones en el primer trimestre de 2025, comparado con los US$ 229,2 millones generados en el primer trimestre de 2024.

Este incremento es, en gran medida, por la mayor venta de producción propia valiosa de la línea de Refinación y Comercialización (R&C), que aportó un aumento equivalente a US$ 82 millones. Esta gestión operacional permitió compensar la reducción de los márgenes de refinación internacionales y un mayor costo en la canasta de crudos.

“Los excelentes resultados obtenidos en el primer trimestre de 2025 reflejan nuestra gestión operacional y estratégica, con mejoras en la producción de productos de alto margen, reducción de importaciones y optimización de costos logísticos, entre otros”, afirmó el gerente general, Julio Friedmann.

Y agregó que “a pesar de un entorno de mercado desafiante, con menores márgenes de refinación internacional y fluctuaciones en los precios del crudo, hemos logrado mejorar nuestros resultados. Seguiremos enfocados en optimizar nuestras operaciones y en mantener la sostenibilidad financiera para fortalecer a Enap en el largo plazo".

En cuanto al resultado por líneas de negocio, Refinación y Comercialización (R&C) alcanzó un RAI de US$ 143,3 millones, superior a los US$ 123,3 millones del año anterior. Este aumento es explicado principalmente por la mayor venta de producción propia valiosa, debido a un cambio en el mix de ventas y una optimización de costos logísticos.

“Durante 80 años hemos sido la energía que mueve a Chile y en el futuro lo seguiremos siendo. Sabemos que como Enap somos parte de una industria que tiene complejidades en todo el mundo, pero también estamos conscientes de que somos indispensables, estratégicos y que sin nosotros el país no puede funcionar”, complementó Friedmann.

Los positivos resultados del primer trimestre se suman a los comunicados por Enap la semana pasada, en el marco de su Junta Ordinaria de Accionistas, en que presentó su balance de gestión 2024 y dio a conocer su Plan de Desarrollo de Negocios 2025-2029, que contempla una inversión de US$ 3.788 millones.

En esa ocasión la empresa indicó que, del total del monto de inversiones, Enap destinará el 70% al desarrollo de proyectos necesarios para asegurar la continuidad operativa, incrementar la eficiencia y avanzar en la diversificación energética.

El 30% restante será para actividades de mantención. También informó que alcanzó su menor nivel de endeudamiento desde el año 2010, cifra que llegó a US$3.533 millones en 2024.

Entre los hitos alcanzados durante el ejercicio 2024, la empresa destacó la obtención de utilidades por más de US$ 400 millones, la reducción de la deuda en casi US$ 300 millones, una mayor generación de productos valiosos en las refinerías, la elaboración de la primera partida de diésel renovable en Chile utilizando aceite usado de cocina (350.000 litros), el incremento en el suministro de crudo argentino desde Vaca Muerta y el comienzo de la construcción de la planta de hidrógeno verde (H2v), que será emplazada en Cabo Negro (Magallanes).

Tras la Junta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, resaltó que “por cuarto año consecutivo, Enap obtuvo utilidades, desestimando con ello las versiones de que las empresas estatales pierden dinero”.

El titular de Hacienda agregó que “este buen desempeño, sumado al cumplimiento de los compromisos del Gobierno como accionista, ha permitido reducir el nivel de endeudamiento de la empresa registrando su menor nivel desde 2010, lo que le permite enfrentar en buenas condiciones los desafíos de avanzar a 2040 hacia soluciones más limpias, seguras y sostenibles”.

