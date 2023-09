Enap confirmó que el Ministerio de Hacienda solicitará el retiro de utilidades por primera vez en 20 años

Por primera vez en 20 años, el Ministerio de Hacienda solicitará a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) el retiro de utilidades correspondientes al periodo de 2022.

Según consignó el Diario Financiero, el gerente general ENAP, Julio Friedmann, confirmó que recibieron "un adelanto de información del Ministerio de Hacienda, que se va a formalizar en los próximos días, en término de contribuir al esfuerzo que el ministerio públicamente ha señalado que está haciendo en materia presupuestaria".

En esta línea, Friedmann detalló que estiman que el ministerio les solicitó "alrededor de US$ 400 millones como retiro de utilidades".

En esa línea, el representante de la empresa sostuvo que "nosotros lo conversamos con todos los ejecutivos de la compañía el día de ayer, alrededor de 160, y la verdad es que puedo decir que es un motivo de orgullo para la compañía. Es un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien y que nuestro dueño cree en lo que estamos haciendo".

"Es una señal clara del accionista de que está totalmente alineado en términos de cumplir con nuestro plan de negocios y los objetivos de reducción de deuda que nos hemos propuesto, que al año 2027 debería rondar los US $3.300 millones", afirmó.

De esta forma, Friedmann señaló que esta acción no tendría un impacto negativo en la empresa. "Si bien este retiro implicaría tomar algunas acciones de carácter interno, no pone en riesgo nuestro objetivo de reducción de deuda de largo plazo, no afecta nuestro plan de inversiones, y por supuesto, tampoco va a afectar nuestra última línea de este año", puntualizó.

PURANOTICIA