Enap anota utilidades históricas en 2025 y más que duplica sus ganancias en un año

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025, con resultados históricos, completando cinco años consecutivos con utilidades y más que duplicando las ganancias obtenidas en el año anterior.

La estatal alcanzó los US$848 millones, un 108% más en comparación con los US$408 millones obtenidos en 2024. De esta manera, en el período comprendido entre 2021 y 2025, Enap generó utilidades por US$2.537 millones.

Esta cifra representa un significativo aumento en comparación con el anterior período en que la compañía presentó utilidades de manera consecutiva durante cinco años, entre 2013 y 2017. En ese ciclo la empresa consiguió un total de US$668 millones acumulado.

El EBITDA consolidado en 2025 alcanzó los US$1.465 millones, un 37% más que los US$1.066 millones de 2024. Hasta antes de eso, el EBITDA más alto en la historia de Enap fue en 2023 con US$1.414 millones.

La empresa también destacó la reducción de la deuda en US$450 millones. “En 2025 finalizamos con una deuda financiera total de US$3.103 millones en términos brutos y una relación de deuda financiera neta a EBITDA de 1,8 veces”, explicó el gerente general, Julio Friedmann.

Respecto de las operaciones internacionales, la compañía reportó resultados antes de impuestos por US$175 millones, principalmente en Egipto y Ecuador.

El ejecutivo agregó que “Enap ha demostrado en los últimos años que, con planificación y anticipación, es capaz de alcanzar resultados históricos. Nada de esto es fruto del azar. Logramos un incremento sostenido en nuestra capacidad productiva con foco en la excelencia operacional, en la gestión activa de costos y en la aceleración de nuevas fuentes de ingresos”.

Y agrego que “llevamos cinco años consecutivos de utilidades y tenemos el menor nivel de deuda en más de una década. Todo esto es gracias a una estrategia de largo plazo y mucho esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la empresa”.

Entre las principales razones que explican las positivas cifras de 2025: una mayor venta de producción propia valiosa, impulsada por un cambio de mix de ventas y una optimización de costos logísticos y financieros, como parte del proceso de reducción de deuda que ha ejecutado la estatal en los últimos años; y mejores márgenes internacionales de refinación promedio.

“Esto es reflejo de la combinación de una gestión eficiente; la ambición de mejorar nuestra operación, lo que nos ha permitido aumentar la producción de valiosos; y la adopción de buenas decisiones. Hoy, Enap es un ejemplo de cómo las empresas del Estado sí pueden tener utilidades y una administración eficiente y competitiva”, señaló Friedmann.

Enap tuvo importantes avances dentro de su planificación estratégica en el año; de los 80 años del descubrimiento del petróleo:

• Quinto año consecutivo con utilidades, alcanzando el menor nivel de deuda desde 2010, incrementando consistentemente la capacidad de producción.

• La venta de Enap Sipetrol Argentina.

• La creación de una gerencia para desarrollar la logística como una nueva línea de negocio que impulse la eficiencia y rentabilidad de los activos.

• El acuerdo de largo plazo para el abastecimiento de crudo proveniente desde Vaca Muerta (Argentina).

• El nuevo hallazgo de petróleo en sus operaciones en Ecuador.

• El lanzamiento del Diésel Renovable Enap (producido con aceite de cocina usado) dentro de la línea de nuevos productos que aporten a la transición energética.

• Los avances en la construcción de la primera planta de hidrógeno verde de la empresa, que entrará en operación este año.

